Àngels Barceló insulta en ‘El País’ a los periodistas jóvenes y el sector la pone de vuelta y media

Àngels Barceló no dudó en insultar a las nuevas generaciones del periodismo español en su entrevista en ‘El País’ del pasado 22 de mayo.

La periodista de la Cadena SER acusa de ser “flojos” y de “equivocarse de profesión” a los periodistas que se quejan de los excesivos horarios de trabajo.

En concreto, afirmó: “Yo creo que son un poquitín flojos y se equivocaron de profesión. No sé qué pensaron que era esto del Periodismo. Las noticias no tienen horario”.

Unas palabras que no cayeron nada bien dentro del mundo de los medios de comunicación y que tuvieron sus respuestas a través de las redes sociales.

Por ejemplo, el experiodista de Newtral y El Confidencial, Borja Rodrígo, mostró su gran rechazo a las palabras de la presentadora de ‘Hoy por Hoy’, a quien acusó de echar balones fuera y poner todo el peso del programa sobre los hombros de los redactores más jóvenes.

“Barceló llama flojos a los jóvenes periodistas que nos quejamos de los horarios de la profesión. Alertas de última hora, llamadas fuera de jornada, irte a la cama preparando la previsión para mañana y, encima, mal pagados. Que nos quejamos de vicio, siempre lo dicen desde arriba”.

Otros usuarios también la acusan de usar a los periodistas jóvenes para después grabar “a mesa puesta”.

En este sentido, denuncian que “Haciendo un programa a mesa puesta por 5 redactores infrapagados y 4 becarios mientras se mete al bolsillo un kilo al año y les llama vagos”. A lo que agregan que presuntamente los “flojos” hacen más horas que ella: “Su programa va de 6 a 12. Educated guess: ella entra a las 4:30 y se va a las 13. Su equipo, de 2 a 14”.

La periodista de la Cadena SER no encontró siquiera el apoyo de otros compañeros de izquierda. Por ejemplo, el Álvaro López de eldiario.es dejaba claro que: “yo tengo claro, desde siempre, que el periodismo es mi pasión, pero no es mi vida y no voy a renunciar a ella por creerme indispensable en mi trabajo”.

A lo que sumó: “Si en el tiempo que le dedico a mi oficio, que no es poco, hago mi trabajo lo mejor que puedo y que lo permiten las circunstancias, ¿por qué tengo que estar como un esclavo picando frases delante de un ordenador? Lo siento, pero antes me cambio de trabajo”.

Estas son algunos de los ‘zascas’ que se llevó Barceló por su ofensa a los jóvenes periodistas.

Barceló, pareces una hostelera de los que están de moda ahora. No somos flojos, somos curritos con un contrato como todo quisqui. Y tenemos derechos laborales sujetos a la legislación vigente El buen periodismo se hace con gente con condiciones dignas, el resto es explotación😘 https://t.co/7OSVaDFn9R — Clara Nuño 🌾 (@Clarahurricane) May 26, 2022

Angels Barceló dice que “las noticias no tienen horarios” y llama “flojos” a los periodistas jóvenes…

Luego con toda su cara te hablará otro día de la Salud Mental y culpará al Gobierno… #periodismo #saludmental #derechoslaborales — Aclarando (@aclaresemaestro) May 26, 2022