Hasta Àngels Barceló (SER) ya piensa como Feijóo: «Andalucía dejará muy tocado a Sánchez»

Las encuestas electorales es de este 30 de mayo de 2022 de cara a los comicios andaluces del próximo 19-J lo empiezan a tener muy claro: la derecha gana y repetiría mandato, la izquierda se la vuelve a pegar.

Tanto debe ser así que hasta la SER y El País publican en esta ocasión un sondeo elaborado por 40 dB: el PP y Juanma Moreno podrían hasta tener la llave de la región sureña en solitario al PP.

De modo que a Àngels Barceló no le ha quedado otra en su editorial del ‘Hoy por hoy’ de vislumbrar una hecatombe de la izquierda en Andalucía y, lo que es peor, intuir que eso supone el principio del fin para Pedro Sánchez de cara a las generales de 2023.

En eso, piensa como Alberto Núñez Feijóo la locutora de la SER; pues sabe bien el popular que por Andalucía pasa una baza muy importante de su posible llegada a la Moncloa.

Publicaba Carmen del Riego en La Vanguardia este domingo 29 de mayo que Feijóo entiende los comicios andaluces inminentes como «la primera etapa de un proceso electoral importante no sólo para el PP, sino para España».

Para Feijóo, en esa primera etapa que supone el 19 de junio «nos jugamos la recuperación económica, no gastar, durante más tiempo, lo que tenemos, y nos jugamos hacer o no hacer las reformas que el estado del bienestar aguante», después de una pandemia que ha traído más hogares en situación de exclusión.

El 19 de junio el PP y los españoles se juegan «tener un modelo económico sólido, o que el estado del bienestar esté en riesgo por falta de una política económica seria». Ese parece ser el punto fuerte del PP y el que Feijóo quiere explotar, pero no se limita a eso: «Nos jugamos el prestigio institucional», porque si Andalucía no es esa primera etapa, el Gobierno de Sánchez seguirá «desgastando el estado para que no se desgaste el Gobierno».