Herrera se ríe por no llorar con la hemeroteca de Sánchez: «¡Qué poca vergüenza!»

Tienen cosas bastante parecidas las hemerotecas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: que ambas han envejecido de pena para ellos y de risa para el resto.

Mientras que buceando en lo que en su día dijo el podemita (que hay mucho por su afán de protagonismo en medios) se pueden encontrar sus verdaderos pensamientos y deseos de poder, control de medios de comunicación, comunismo deliberado, etc; en el caso de Sánchez resulta más evidente que todo lo que dijo en su día era radicalmente mentira.

De hecho son ya varias las ‘pilladas’ al ahora presidente del Gobierno, que donde dijo digo dice Diego años más tarde.

Este 1 de junio de 2022 en Herrera en COPE el periodista Antonio Naranjo llevaba una de éstas para ponérsela a huevo al presentador. Las pronunciaba antes de la moción de censura a Mariano Rajoy de 2018 que cumple justo ahora cuatro años:

«Atajos no valen, aferrarse al poder a cualquier precio. Es que yo no voy a ser presidente del Gobierno a cualquier precio. Para mí ante todo y sobre todo está el país por delante».

No se sabe muy bien si es para reír o para llorar, porque apenas varios años más tarde es precisamente lo que hace casi cada día el socialista: aferrarse a cualquier cosa sea lo dura que sea para seguir en su sillón.

Entre las carcajadas de los contertulios de COPE, Herrera acertó a enfatizar:

Una de las más célebres metidas de pata de Sánchez que después vieron la luz fue aquel terrible «¿qué coño tiene que pasar?»

Lo acometió el socialista cuando era líder de la oposición, quejándose de que Mariano Rajoy «no pisaba el barro» cuando la crecida del Ebro en 2015.

Años más tarde, otro temporal en diciembre de 2021 dejó similares o peores destrozos y el Presidente, entonces Sánchez, no tenía pensado salir a verlo por sus propios ojos, hasta que le sacaron en los medios el terrible corte de «¡qué coño tiene que pasar!» Fue tan sonado aquello que hasta el propio Pablo Casado lo llevó al Congreso como mofa.

Otro de los puntos más negros de la hemeroteca de Sánchez tiene que ver directamente con EH Bildu, el partido político heredero de ETA.

El líder de la oposición, entrevistado en Navarra TV, dejó unas declaraciones -incluso poniéndose farruco- que ahora le persiguen de por vida: «¡Si quiere se lo repito 20 veces!»

«Perdone, pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres (pasa a tutear al entrevistador) lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez».