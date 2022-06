Castillón indaga en el dudoso origen de las donaciones de Podemos

En el programa ‘Castillón Confidencial’ presentado por Albert Castillón y emitido el lunes 6 de junio de 2022, se trata principalmente el tema del ‘Caso Neurona’, y se debate sobre el destino del dinero del partido político de Podemos y de su financiación. Para ello, Castillón entrevistó a Celia Cánovas, ex senadora de Podemos.

Desde los inicios de Podemos se han estado haciendo una especie de ‘chanchullos’ con el dinero. Celia Cánovas, antigua senadora de Podemos, se preguntó dónde iba el dinero de las donaciones y de cómo era posible que hubiera sobresueldos. Fue en 2019 cuando estos temas salieron a la luz. Se conoce como ‘Caso neurona’, y se centra en la investigación de la posible financiación ilegal de Unidas Podemos.

La investigación se llevó a cabo por la denuncia de José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, que acusó a la formación morada de financiación ilegal, blanqueo, administración desleal y revelación de secretos. A raíz de esto, se descubrió que Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido político, había recibido un sobresueldo, o un cheque, como afirma Celia Cánovas en la entrevista.

Sin embargo, han pasado ya 3 años y todavía no se sabe nada de todo esto. Aquí es cuando la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas comienza a investigar, pero lo único que consiguió fue que le hicieran la vida imposible, hasta el punto de tener que abandonar su profesión.

«Jamás volvería a la política. La honestidad es algo independiente a la política»

En la entrevista Celia Cánovas afirma que dentro del partido político todos sabían que unos cobraban más que otros. Era como un secreto porque nadie decía nada, pero aún así se daba por hecho, no por lo que cobraban, sino por lo que no donaban al partido. Celia cuenta que donar era algo obligatorio en Podemos, ya que estaba dentro del código ético. «Ahora como esto ha cambiado y no se hacen donaciones, tendrían que donar una barbaridad de su sueldo», declara.

Han podido donarse hasta más de 5.000 euros, pero «nunca nadie nos ha dicho donde iban esas donaciones y lo curioso es que nunca se ha querido investigar sobre esto». Es por ello que pidió al juez del ‘Caso Neurona’ que investigara por administración ilegal a la ministra actual Ione Bellara porque ella avalaba los sobresueldos entre algunos dirigentes y el juez lo rechazó, algo que Celia Cánovas no entiende.