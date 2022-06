Castillón desenmascara al abogado que hizo la vida imposible a Camps

En el programa ‘Castillón Confidencial’ presentado por Albert Castillón y emitido el jueves 9 de junio de 2022, se trata el deseo de Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, por volver a la política y sobre su repulsión contra la izquierda. Se trata además, su pésima relación con Virgilio Latorre, abogado que le hizo la vida imposible a Camps, y sobre la censura de la libertad.

Francisco Camps afirma ilusionado que tiene ganas de volver a la política, ya que tiene una vocación que otros que están al mando no tienen. A continuación, Castillón saca el tema del periódico El País, donde Francisco Camps ha sido criticado repetidas veces. Francisco es consciente de ello, sin embargo, a día de hoy no encuentra ningún motivo por el que pudiera ser tan criticado. Esta revuelta empezó en el año 2009 con una recesión económica muy fuerte. Fue justo en ese momento cuando el PP salvó el Gobierno de Galicia. Esto dio lugar a que el Partido Popular estuviera a tan solo un paso de ganar las elecciones. Pero la prensa decidió ponerse en su contra, por lo que desde entonces, no han dejado en paz tanto al PP como a Francisco Camps.

Pero, ¿qué hizo mal el PP para que todos los medios de comunicación se pusieran en su contra? El expresidente responde de manera bastante clara que la izquierda siempre ha gobernado los medios, y la derecha siempre se ha dedicado a gobernar el país.

«Si eres de izquierda puedes hacer lo que quieras, si eres de derecha es al contrario, serás machacado durante mucho tiempo. Es por eso que ya no hay doble vara de medir».

Castillón aprovecha la situación para hablar de Virgilio Latorre, abogado que criticó a Camps durante bastante tiempo por el caso de los trajes. Fue el PSOE quién le contrató para hacerle la vida imposible a Camps. Ha pasado de señalar por corrupción a los demás a ser señalado. El expresidente se lleva haciendo durante mucho tiempo la misma pregunta:

«¿Quién le pagaba? tendrían que pagarle desde sus propios bolsillos».

Francisco Camps vuelve de nuevo al tema de la izquierda y sobre su repulsión y crítica hacia esta. Comenta que, si eres de derecha no puedes hacer nada porque tendrías muchos problemas, pero si eres de la izquierda puedes hacer y decir lo que quieras.