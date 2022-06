Castillón desvela el posible pacto cerrado entre PP y PSOE en las elecciones andaluzas

En el programa ‘Castillón Confidencial’ presentado por Albert Castillón y emitido el miércoles 15 de junio de 2022 se indaga en el posible pacto entre PP y PSOE en las elecciones de Andalucía con el objetivo de no avergonzar al otro aún teniendo información bastante jugosa.

En el podcast, Castillón comenta que Juanma Bonilla no quería ser candidato a la junta de Andalucía, pero Pedro Sánchez le obligó, algo que él mismo reconoció en círculos privados antes de empezar la campaña. Sin embargo, lo que más preocupa e intriga a Castillón es por qué en todos los debates electorales Moreno Bonilla no arremete contra Espadas teniendo información tan valiosa como: las corrupciones del PSOE en Andalucía durante 40 años, 2.000 euros en prostitución y cocaína, 680 millones de euros de ERES que fueron destinados a personas que no debían, o incluso, que por qué Andalucía es la única comunidad con dos expresidentes imputados, condenados y sentenciados.

Todo esto podría haberlo utilizado Moreno Bonilla contra Juan Espadas, pero no lo hizo debido a un pacto cerrado entre PP y PSOE acordado antes de la campaña electoral. Es un pacto de ‘no agresión según comenta Castillón, afirma además:

«Habría sido muy sencillo sacarle a Juan Espadas que su mujer ha de declarar ante la UCO de la Guardia Civil, porque cuando se lo pidieron se negó, por lo que va a ser imputada en cuestión de semanas»

Esto no lo ha publicado ningún medio de comunicación. La única que comentó todo esto fue Macarena Olona en el primer debate, que acusó a Espadas de querer ‘enchufar’ a su esposa. Además, fue la única en nombrar la prostitución, la cocaína, el dinero de los eres. Es por ello que Castillón se pregunta:

«¿Qué sucio pacto han pacto han cerrado que hace que tú no me nombres mis vergüenzas y yo me olvido de las tuyas?»

Pero, realmente ¿qué sabe Juan Espadas sobre Moreno Bonilla para aceptar un acuerdo así?