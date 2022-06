Castillón relata la debacle de Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Andalucía

En el último capítulo del conocido programa Castillón Confidencial, presentado por Albert Castillón y emitido el 20 de junio, el presentador analiza los resultados de las elecciones en Andalucía y desvela cuales pueden ser los siguientes movimientos de Pedro Sánchez.

Castillón advierte de los futuros planes del PSOE que afectarían a Moncloa, como la destitución de Garzón como ministro de Consumo y la eliminación del mismo. De esta forma comenzaría un distanciamiento entre los socios de gobierno, le seguiría el enfrentamiento con Irene Montero o Ione Belarra. Lo que a su vez provocaría una posible vuelta de Pablo Iglesias a la política, probablemente para intentar evitar la inevitable desaparición de Podemos.

El Partido Socialista obtuvo 33 escaños, tres más que en las votaciones de 2018, pero no fue suficiente para frenar el crecimiento del PP. Castillón comenta que el candidato socialista no quería serlo, fue Sánchez el que le obligó a serlo. No es la primera vez que el presidente del Gobierno elige a dedo a los representantes electorales, fue el caso de Illa en Cataluña o Gabilondo en Madrid.

Castillón confirma que varios miembros del Partido Socialista estarían barajando la idea de buscar un nuevo líder, en este caso sería una mujer, todo esto de cara a las elecciones del año que viene. El PSOE quiere un lavado de cara ante los desastrosos resultados del Gobierno de Sánchez.

Por su parte, Pedro Sánchez se estaría planteando pasarse al lado social-demócrata y firmar determinados acuerdos puntuales con Feijóo durante los últimos meses de su mandato. Lo que sí queda claro es que las elecciones andaluzas provocaron una brecha en el PSOE que deben solventar si quieren tener alguna mejoría en los próximos comicios.