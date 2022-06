Marhuenda deja retratada la cobardía y sumisión de García-Page frente a Pedro Sánchez

Fue este 20 de junio de 2022 cuando, durante la tertulia de Más de Uno en Onda Cero, con Carlos Alsina, cuando salieron a la luz los argumentos de por qué -usando sus propios términos- el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha convertido en el «monaguillo de Pedro Sánchez».

Tanto el propio presentador como los colaboradores Ruben Amón, Antonio Casado, John Muller y Francisco Marhuenda analizaban la contundente victoria del PP en Andalucía cuando precisamente el director de La Razón terminó por dejar totalmente retratado al socialista García-Page, presidente manchego, demostrando que una cosa es lo que dice y otra es lo que hace. Y es que este barón socialista es cómplice por estar manteniendo las irresponsables y erráticas políticas de Sanchez.

«Los barones -que todos publicamos- no salen con sus nombres porque tienen miedo. Saben que tienen en el Consejo de Ministros el recambio. Si García-Page se pasa un pelín le pegan una patada en sálvase la parte, le meten a Isabel Rodríguez y ya se ha acabado la broma».

Ese miedo de Page a que le quiten de la poltrona y se tenga que ir a su casa, es lo que ha motivado el respaldo a decisiones de Pedro Sánchez que prácticamente nadie justifica en Castilla-La Mancha.

La factura de la cobardía y de la sumisión la pagan todos los castellano manchegos que sufren las políticas de Sánchez gracias a los votos de Emiliano García-Page, de los diputados nacionales y senadores del PSOE de Castilla-La Mancha.

El pasado 29 de abril, Periodista Digital publicaba precisamente cómo los votos del número 2 de García-Page y de los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, sacaban a los etarras de la cárcel.

Apenas un mes después, el 27 de mayo, García-Page ordenaba a sus senadores de Castilla-La Mancha que despenalizaran las injurias a la Corona y quemar la bandera de España.

Y este mismo mes de junio, el día 8, los senadores socialistas de Castilla-La Mancha se dedicaron a presumir de sacar de la cárcel a golpistas y delincuentes independentistas.

Volviendo a Onda Cero, de nuevo el propio Marhuenda.

En Onda Cero, el también director del periódico La Razón prosiguió metiéndole a Page y compañía:

«Aquí no pasa nada. Pedro Sánchez es el secretario general de la historia del PSOE con más poder. Desde Pablo Iglesias hasta ahora no hay un secretario general que haya conseguido tenerlos adormecidos».

«Lo preocupante es la ausencia de autocrítica. En el caso del PSOE, que sea un erial de intelectuales, donde nadie sea capaz de decirle a Pedro Sánchez ‘qué es lo que ha pasado’ porque esto darlo en un brochazo de decir ‘no, no hay cambio de ciclo’, ‘el Gobierno está mejor que nunca’, cuando se están pegando de leches en su interior, porque es público y notorio la realidad no sólo entre PSOE y Podemos, sino dentro de la confluencia y el caso de Unidas Podemos, con dos ministras que no se hablan con la vicepresidenta. Irene Montero que detesta a Yolanda Díaz. Luego, el resultado electoral nunca es consecuencia de una única cosa».