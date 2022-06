Castillón se avergüenza del Gobierno Sánchez: finiquita la candidatura de los Juegos Olímpicos 2030 por una mala organización

En el programa ‘Castillón Confidencial’ presentado por Albert Castillón y emitido el miércoles 22 de junio de 2022 se critica la decisión del presidente de España, Pedro Sánchez, de eliminar la candidatura de los Juegos Olímpicos 2030 en los Pirineos debido a la incapacidad de gestión entre el gobierno catalán y el gobierno aragonés.

En el podcast, Albert Castillón entrevista a Jesús Eugenio Gericó, alcalde de Sallent de Gàllego, que también está de acuerdo con la opinión de Castillón.

Ambos comentan que estaba claro que España iba a ser una opción para celebrar los Juegos Olímpicos, sin embargo, el gobierno catalán y aragonés no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Por ese motivo, el Comité Olímpico Español (COE) no presentará ninguna candidatura, ha renunciado a presentarla ya que no se ponen de acuerdo en el reparto de las pruebas. Castillón afirma sin tapujos lo siguiente:

«Da vergüenza ajena saber que íbamos a ser candidatos de los Juegos Olímpicos pero por no haber llegado a ningún acuerdo se nos elimine esa opción»

Según comenta Gericó, da pena que los Pirineos sea el único lugar de España donde podrían celebrarse los Juegos Olímpicos pero que por una mala organización no se lleven a cabo. Afirma además:

«Sánchez favorecería antes a Bildu o Esquerra Republicana antes que a su madre»

A raíz de esto, Gericó comenta que Sánchez está para gobernar a costa de los españoles. En este caso, a costa de los aragoneses utilizando el COE. Además, cabe destacar que cuando el Comité Olímpico Español comunicó lo ocurrido, Lambán fue en contra de Alejandro Blanco, presidente de la institución, en vez de a Sánchez, que fue quien dijo que la candidatura sería de dos comunidades en igualdad de condiciones.

A esto responde Castillón comentando que luego la gente se queja de que todos se marchan de los pequeños pueblos a las grandes ciudades, lo que se conoce como ‘la España vaciada’.