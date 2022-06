Albert Castillón desenmascara la doble cara de Mónica Oltra

En el programa ‘Castillón Confidencial’ presentado por Albert Castillón y emitido el jueves 23 de junio de 2022 se centra en la dimisión y crueldad de Mónica Oltra, y de cómo Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana explica en el podcast cómo hizo frente a todas sus acusaciones y falsos comentarios que le hicieron la vida imposible.

Castillón arremete contra la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, por culpar a los medios de que la política vaya tan mal en este país. Esto lo dijo justo el mismo día que presentó su dimisión, además, según Castillón, dijo algo muy infantil: «ganan los malos».

Estos comentarios junto a lo ocurrido con Teresa, la víctima de abusos sexuales ejecutados por el exmarido de Mónica Oltra, hacen ponerse en guardia a Castillón, no solo por lo sucedido, sino porque además culpan a Teresa, de tan solo 13 años.

En el programa se entrevista a Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana. Este declara que nunca se olvidará de todos los malos comentarios que ha recibido por parte de Mónica Oltra.

Le hizo pasar momentos tan malos que por ese motivo no se sorprende de lo cruel que es. Castillón se pregunta cómo es posible que alguien haga algo así, a lo que Camps responde con total sinceridad que lo hacen porque no tienen ética ni tampoco saben mirar por los demás. Continúa diciendo:

«La gestión de Mónica Oltra y Ximo Puig es una catástrofe absoluta. En 7 años no han hecho nada para la Comunidad Valenciana, ni una carretera, ni un hospital, ni un colegio, etc. Lo único que han hecho ha sido criticar y destruir al de enfrente, y nosotros no somos así».