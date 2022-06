Cárdenas se indigna por los ‘chanchullos’ de Begoña Gómez en Marruecos

Este 28 de junio viene pisando fuerte con el último programa de ‘Levántate Ok’, el programa despertador liderado por Javier Cárdenas en el que trata temas de distinta índole.

En el capítulo, el famoso locutor se centra en las noticias que publicó la prensa francesa sobre los supuestos negocios de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y Marruecos. El periódico ‘France Soir’ asegura que hubo un chantaje de Marruecos a Pedro Sánchez por informaciones comprometedoras sobre la corrupción y el nepotismo del Gobierno de España. En algunos de esos ‘chanchullos’ estaría su mujer.

Hugo Pereira asegura que es totalmente cierto, ya que no es la primera vez que aparecen rumores sobre las colocaciones a dedo de determinadas personas cercanas a Sánchez. Por ejemplo, Gómez dirige cátedras y cierra acuerdos económicos sin titulo universitario.

Ante estos rumores el Gobierno no da ningún tipo de explicación. Albert Castillón se atrevió a decir que serían los servicios de Inteligencia de Argelia los que desvelaría toda la información. Pero Cárdenas no dudó, y aseguró que a Sánchez no le importaría el revuelo que se podría armar porque está amasando una gran cantidad de dinero.

El presidente español habría perdonado más de dos mil millones de euros a Venezuela y Cuba, teniendo la gran crisis por la que está pasando España. Con lo que Cárdenas afirma que posiblemente se haya llevado algo de ese acuerdo. Por todo eso aseguró que aunque salgan informaciones que pudieran provocar su salida del país, este no tendría problemas porque estos años de mandato le habrían ayudado a recoger una enorme suma de dinero.

