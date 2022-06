Pablo Iglesias se pone bruto en la SER y toca la moral de Carmen Calvo: «¡Soy tan decente como tú!»

Suelen mantener los tres del ‘Ágora’ de Hora 25 en los lunes en la Cadena SER, José Manuel García-Margallo, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, un tono distendido y respetuoso… Hasta que salen temas calientes de verdad, como lo es el de Melilla.

Y ya conocen de sobra a Pablo Iglesias, de mecha muy corta e ideas bastante trasnochadas, y este 27 de junio de 2022 se irritó en directo en antena. Después tuvo que pedir disculpas en Twitter por las formas, aunque no lo hizo por el fondo. Su disputa fue con Carmen Calvo, que no se achicó en absoluto:

Pido disculpas a mis compañeros de tertulia, a Aimar Bretos y a los oyentes de la SER por enfadarme en directo, pero me indignan algunas cosas que se están diciendo de la masacre de Melilla. Me he equivocado en la forma pero creo que lo que digo es verdad pic.twitter.com/qer4be4w3F — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) June 27, 2022

«Yo soy tan decente como tú, Pablo, no más, ¡tan decente como tú!» Protestaba la exvicepresidenta primera de Sánchez, visiblemente enfadada precisamente con su exvicepresidente segundo en la misma época.

Miren el enfado del podemita: «¡Negar que esto ha ocurrido, claro que es indecente!»

«Hubo gendarmes franceses y policías marroquíes cargando junto a policías y guardias civiles contra varios migrantes que lograron cruzar la valla… Hay un vídeo, y creer la versión de un gobierno que está negando lo que vemos en las imágenes es indecente, ¡venga de quien venga! ¡Claro que es una acción coordinada y así lo dice la Unión Europea! Y negar que esto ha ocurrido, ¡claro que es indecente! Y para hacer las cosas con un mínimo de decencia, lo primero es reconocer los datos. Y esto lo saben todos los periodistas aunque muchos no se atrevan a decirlo. Pero hombre, un poco de decencia, ¡que han muerto 37 personas! Y el trato diferencial que se les está dando en términos mediáticos no es decente, lo siento por enfadarme, pero no es decente».

No es la primera vez que abronca a Calvo

Iglesias tiene esa forma de ser que le hace creerse superior a todo el que tiene al lado. Seguramente durante el tiempo que compartieron Gobierno, jamás se puso tan gallito como sí lo ha hecho en repetidas ocasiones en la Cadena SER, una de ellas, incluso, rindiendo cuentas precisamente del Ejecutivo: