Cárdenas, horrorizado con las crecientes sospechas de que el Gobierno socialcomunista está financiado por el chavismo

Comienza este 29 de junio de 2022 con un nuevo episodio de «Levántate Ok», el programa despertador de Javier Cárdenas en el que aborda diferentes temas.

En el programa, el exitoso locutor no da crédito con las sospechas que rodean a Podemos. Más concretamente, la Fiscalía no descarta la posibilidad de que el partido morado haya sido financiado por el chavismo desde Suiza.

Para dar más surrealismo a la situación, se confirma que el Ejecutivo se alía con EH Bildu, heredero de la banda terrorista ETA. Además, el locutor no se salta a nadie de la lista, ya que también hace comentarios respecto a Irene Montero, que se ha ido a Estados Unidos a defender la ley del aborto.

«¿Qué pintas en Estados Unidos si en España no has hecho nada provechoso para los españoles? No te conocen ni las ratas».