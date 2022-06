Alsina sacude al Gobierno por la inflación y advierte del próximo mazazo económico de Sánchez

Carlos Alsina sacudió al Gobierno de Pedro Sánchez por intentar ocultar la subida de la inflación con la celebración de la Cumbre de la OTAN.

El presentador de ‘Más de uno’ criticó que el encuentro de la Alianza Atlántica se usara como excusa para que la ministra Irene Montero echase balones fuera por su “actitud sumisa”, mientras que María Jesús Montero hacia lo mismo con la escalada del IPC a dos dígitos.

“Otra cosa no, pero el Gobierno se ha especializado en jalearse todos los días a sí mismo. Por lo bien que organiza, lo bien que diagnostica, lo bien que se anticipa…”, indicó el periodista.

“El éxito del Gobierno que la ha organizado. Porque otra cosa no, pero el Gobierno se ha especializado en jalearse todos los días a sí mismo. Por lo bien que organiza, lo bien que diagnostica, lo bien que se anticipa, lo bien que elige sus medidas y lo pasmosamente bien que, en resumen, gobierna. Cada minuto de cada hora de cada día echándose flores”, agregó.

La indignación de Alsina creció con las declaraciones de la ministra de Asuntos Económicos que buscó disfrazar la alta inflación de un éxito: “Ahí está la vicepresidenta Calviño, suplente de Sánchez en la sesión de control a la oposición, admitiendo que un 10% de inflación no es un buena cosa — va a ser que no—, pero añadiendo que gracias al Gobierno está en el diez en lugar del trece”.

“Casi cuatro puntos de inflación menos gracias a las medidas del Gobierno… según el cálculo del Gobierno. Aquí es donde está la principal avería que arrastra este gabinete. Que sus cálculos nunca se cumplen. Son fallidos”, le reprochó.

Si bien intentó echar un salvavidas a Sánchez reconociendo que “al Gobierno no se le puede reprochar que no haya tomado medidas. Sí que lo ha hecho”, pero terminó reconociendo que “no es la pasividad lo que está castigando la credibilidad del Gobierno. Es el hecho de que nunca suceda lo que dice que sucederá. Y que acabe ocurriendo lo que decía que no sucedería”.

“No hace falta regodearse en aquellas afirmaciones tan categóricas del otoño pasado cuando se desmentía cualquier posibilidad de que la inflación no fuera ni pasajera ni inocua. O en las afirmaciones categóricas de marzo, cuando sostenía que a España le afectaría menos que a los demás países la guerra en Ucrania”, recordó.

Sin embargo, no se trata de un caso aislado, ya que ocurrió lo mismo en abril, “descartando que el Banco Central Europeo emprendiera una subida de los tipos de interés para enfriar la economía como terapia de choque para atajar la inflación”.

Finalmente, Alsina advierte que lo peor está por llegar y que el próximo mazazo económico del Gobierno de Pedro Sánchez tendrá forma de PIB.

“El siguiente cálculo en caer será éste que aún dice que, pese a todo, nuestro crecimiento económico es tan robusto que somos la envidia de la Unión Europea”.