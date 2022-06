Fran Carrillo, tras su marcha de Ciudadanos: «En una empresa privada, los dirigentes estarían en la calle»

En el programa de La Segunda Dosis, de Periodista Digital, emitido el miércoles 29 de junio de 2022, Hugo Pereira entrevista a Fran Carrillo, ex parlamentario de Ciudadanos, senador y consultor político y de comunicación.

Carrillo desgrana los detalles tras su marcha del partido.

Fran Carillo, con una larga trayectoria profesional a sus espaldas, ha desarrollado multitud de estrategias de discurso y oratorias públicas en campañas políticas electorales en varios países. Recibió, además, varios premios como: el Premio Excelencia 2012, Premio Victory Awards 2012, Premio Entreps Oratoria 2015 y, por último, Premio Napolitan Victory Awards 2017.

Fran Carrillo adelanta que se irá al sector privado de donde proviene y donde ha desarollado toda su carrera profesional. Declara que una de las cosas que tenía siempre en cuenta es que a pesar de tener mucha vocación política, no es malo dar un paso atrás cuando «consideras que ya no perteneces a esa organización, no te quieres, o no puedes aportar lo que deberías haber aportado, y vuelves a tu sitio, a tu trabajo, porque algunos sí podemos decir con la cabeza bien alta y las manos limpias que sí tenemos un sitio donde volver y que no necesitamos la política para vivir».

En este sentido, el ex parlamentario de la formación naranja afirma que «no todo es política, por mucha vocación que tengas. No necesitamos la política para vivir». Ciudadanos no sabe qué es lo que tiene que hacer, ya que, para dedicarse a la política debe haber coherencia entre las palabras y los hechos, las causas y las consecuencias, y Ciudadanos, «está claro que no sabe cómo hacerlo, intentan refundir algo que ya se estaba fundiendo».

Carillo comenta, además, que en Ciudadanos tratan siempre el concepto de «empresa privada», y acto seguido, añade:

«Siendo coherentes, en una empresa privada los actuales dirigentes de Ciudadanos estarían en la calle todos por su nefasta gestión. Cuando pierdes cuatro gobiernos autonómicos en un año y medio o cuando te quedas sin representación parlamentaria, por eso mismo, en una empresa privada estarían en la calle. Dejad de defender el buenismo de «somos los defensores de la empresa privada» porque vosotros estaríais en la calle desde hace mucho tiempo».

Y subraya que el partido político no tiene ningún plan para llevar a cabo: «Los sepultureros no pueden ser resucitadores » Dando por hecho que Ciudadanos no sabe gestionarse.

Concluye que Ciudadanos era un «proyectazo», pero se quedó «estancado» debido a la moción de censura de 2018, que fue su punto más crítico. En el 2012 hay un intento de expandir Ciudadanos de Cataluña por todo el país gracias a Movimiento por Ciudadanos, algo que consiguieron con éxito. Ciudadanos siguió así hasta el 2018 que fue cuando decayó. Carrillo comenta que esta decadencia fue ocasionada ya que fue el primer partido político con intención de voto.