Àngels Barceló se pone chunga con Cuca Gamarra en defensa del viajecito de amigas podemitas por EE.UU

Parece evidente que Àngels Barceló ha perdido el norte, o por lo menos el centro.

En un lunes 4 de julio de 2022 que deja como resaca críticas exacerbadas y generalizadas al viajecito ‘chupipandi’ de amigas podemitas, a la presentadora del Hoy por hoy de la Cadena SER solo se le ocurre ponerse chunga defendiendo a ultranza esta ofensa a todos los españoles, solo por tener sentada en el estudio a la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

Gamarra: «No podemos permitirnos ministras como la de Igualdad, que se ha creado un puente en Nueva York, cuando los españoles no podemos llegar a fin de mes…»

Barceló: «Señora Gamarra, no me haga esa trampa, porque todos los políticos han pasado por Nueva York. ¿Por qué no puede ir la ministra de Igualdad?

Gamarra: «Creo que puede ir cualquier político que tenga una agenda seria…»