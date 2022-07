Castillón destapa la verdad sobre la ‘dimisión’ de Adriana Lastra y los chanchullos con Pedro Sánchez

En el programa ‘Castillón Confidencial’ presentado por Albert Castillón y presentado el miércoles 20 de julio de 2022, trata la dimisión de Adriana Lastra debido a un embarazo de riesgo.

Adriana Lastra espera su primer hijo a los 43 años, por lo que ha decidido dimitir de su cargo, vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sin embargo, lo que sorprende y enfada a Castillón han sido las formas de haberlo comunicado, ya que la realidad es que la han cesado, no que diga que dimite por motivo de salud y luego continúe ocupando su escaño de diputada del PSOE «a setenta mil al año y con dietas».

Castillón se indigna por este motivo ya que si una mujer tiene un embarazo de riesgo, coge la baja laboral y cuando termina esa etapa vuelve al trabajo, «lo que no haces es abandonar el cargo». No entiende porque no quieren contar la verdad de lo que ha ocurrido con Adriana Lastra.

A Adriana Lastra le salió ‘el tiro por la culata’

Castillón destapa la verdad sobre Adriana Lastra, y es que Sánchez la obligó a que dimitiera y la hizo responsable de los malos resultados de Andalucía. Por ese motivo, la exvicesecretaria sabía de más y de sobra que el problema no era suyo, si no que el responsable de todo era Pedro Sánchez. Castillón comenta que la mala política junto a la cantidad de mentiras de Sánchez hizo que los andaluces dejaron de votar a Juan Espadas.

Lastra buscó un recambio en el PSOE en vez de Pedro Sánchez y tenía ya varios candidatos que acabaran la legislatura. Cuando Pedro Sánchez se percató de que Adriana Lastra quería controlar el PSOE con alguien que no era él, mandó hacerle la vida imposible, y así fue. Lo mismo sucedió con Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Comenta así Castillón:

«Sánchez ya ha cortado la cabeza a todos los que le ayudaron a ser Presidente».

Albert Castillón termina el podcast comentando que dicen mucho que el embarazo de Lastra es de riesgo, «pues lo que sí es de riesgo es estar cerca de Pedro Sánchez».