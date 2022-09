Margallo pone el capote a Iglesias en la SER y el podemita embiste como un loco

Regresaron este lunes 12 de septiembre de 2022 los debates entre José Manuel García-Margallo, Carmen Calvo y Pablo Iglesias al Hora 25 de la Cadena SER. Y rápido se les olvidó el colegueo y la paz que dan varias semanas sin charleta.

Margallo supo a la perfección dónde poner el capote y el expodemita entró como un Miura.

El intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina el pasado día 2 de septiembre es, para muchos, varios días después, un montaje en toda regla. Y lo es porque hay razones para creerlo además de cierta inverosimilitud en los hechos.

En cualquier caso el que fuera exministro del PP no aseguró estar de acuerdo con esa teoría sino que simplemente metió el dedito en la herida. Y ya saben cómo es el exvicepresidente Iglesias cuando se enciende: histérico.

Margallo: ¿Tú crees que eso ha sido así? ¿Que de verdad ha habido un intento de asesinato?»

Iglesias: ¿Ah, tú no? Esto ya es lo que faltaba. Lo pones en duda, ¿verdad? ¿Y lo de ETA con Aznar fue una operación de propaganda?»

Margallo: «Te lo he preguntado con la ingenuidad que me caracteriza. ¿Qué hacía la seguridad y dónde estaban?»

Iglesias: «Banalizar el terrorismo después de lo que ha significado ese intento de magnicidio creo que no es serio. Me lo has preguntado con mucha mala leche queriendo dar a entender que eso no es verdad, utilizando los mismos argumentos que la gentuza que en las redes sociales dice que esto es como lo de las balas que me enviaron a mí. ¡Mucho cuidado con eso!»