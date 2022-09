La pregunta de Carlos Herrera que deja en shock a Díaz Ayuso

Fantástico intento de contraprogramar un Pleno del Congreso venido a menos.

Isabel Díaz Ayuso fue entrevistada por Carlos Herrera en la cadena COPE este 14 de septiembre de 2022, en el mismo momento en el que Pedro Sánchez debatía con Cuca Gamarra en la Cámara Baja.

Y es que la presidenta regional de Madrid venía de dos días de alto nivel político en su parcela, con el Debate del Estado de la Región, en el que aprovechó para aumentar más si cabía la enorme distancia que mantiene con su adversaria, Mónica García.

Carlos Herrera trató algunas preguntas al respecto con su protagonista, y finalmente le trasladó una algo más compleja. O por lo menos, que no cabía esperarse.

Risotadas en el estudio de la COPE.

Y es que han pasado varios meses desde aquel agitado febrero de 2022 para el Partido Popular que finalmente terminó con Pablo Casado fuera de la política y Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido. Y lo más importante, quizás, con otro éxito rotundo de la propia Díaz Ayuso. Pero Casado era su amigo personal, el hombre que la designó en el puesto número uno por Madrid, que posteriormente le daría la presidencia. Y se le nota.

Tremendamente sorprendida, Ayuso respondió con espontaneidad y visiblemente dolida aún, a Herrera:

«Pues… Vamos a ver… No sé. Sí. A veces… Bueno, qué explicar. Se mezclan muchas cosas ahí. Muchos sentimientos encontrados. No hemos hablado, yo creo que es mejor dejarlo ahí. Pero te acuerdas, claro. Nos conocimos hace 18 años y es alguien con quien he compartido muchas cosas».