Losantos ‘sentencia’ a Griñán y avisa lo que supondría un indulto de Sánchez

Culpables sin atenuantes.

Federico Losantos analiza magistralmente cómo un posible indulto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez al condenado por malversación y corrupción, José Antonio Griñán, sería una admisión y confirmación de su culpabilidad.

“Primero se asume que la condena es correcta. Es decir, no se indulta a alguien condenado injustamente. Eso son trapacerías de trileros, que son propios del PSOE, sobre todo del PSOE andaluz, pero en fin, es admitir la culpa. Si tu pides el indulto es que me han condenado pero soy viejo, soy pobre, me falta una pierna, he perdido un ojo, tengo ansiedad, en fin, soy como Rocío Carrasco, yo qué se, cualquier cosa”.