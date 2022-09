La confesión de Olona a Herrera en COPE que no dejará indiferente a nadie

Macarena Olona fue la protagonista invitada en el programa de Carlos Herrera este lunes 19 de septiembre de 2022, y dejó la exdiputada un par de titulares de especial calado.

El primero de ellos, confirmando que no va a volver por el momento a su puesto en la Abogacía del Estado, ampliando su excedencia por el momento hasta fin de año 2022, de modo que la excandidata de VOX a la Junta de Andalucía tiene pensado seguir guerreando en esto de la política. Y en primera línea.

Y es que la situación en el partido, particularmente entre ella y el líder, Santiago Abascal, no pasa por el mejor momento, pero parecen ambos condenados a entenderse de cara a un año electoral e importantísimo para España.

Lo cierto es que Olona no ha dejado de ser noticia en los últimos meses, como protagonista de varios hitos: todo empezó cuando dejó su escaño en el Congreso para ser candidata de VOX a las elecciones andaluzas; después con su apresurada salida de la política por motivos de salud; reapareció después para hacer el Camino de Santiago anunciando que estaba recuperada y con ganas de volver; y por último siendo víctima de un espectacular escrache en la universidad que la colocaba de nuevo en el foco. No cabe ninguna duda de que Olona es uno de los principales activos de la derecha en España y esta confesión en COPE no dejará indiferente a nadie.

Olona, sin embargo, no es cien por cien clara en su charla con Herrera, principalmente porque no puede serlo. No todo depende de su voluntad, sino de cómo encaje de nuevo en el esquema de Santiago Abascal. Ambos políticos deberán ahora sentarse y ver de qué manera la exportavoz del partido en el Congreso puede servir a los intereses de los españoles.

La propia protagonista, por un lado, no descarta volver a Andalucía, pero es bien sabido que la capacidad de Olona como parlamentaria merecería una reconsideración por parte de la dirección del partido VOX.

En cualquier caso, su regreso -y así lo confirma con Herrera- vaticina un terremoto en el espectro de la derecha política.