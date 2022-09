Una implacable Ayuso hunde al ‘cobarde’ de García-Page y al PSOE de Sánchez en su entrevista con Losantos

Isabel Díaz Ayuso se mostró implacable en su entrevista con Federico Jiménez Losantos.

En su intervención en el ‘Es la mañana de Federico’ del 19 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid no dejó títere con cabeza dentro del PSOE, por lo que cargó contra Pedro Sánchez, pero también contra Juan Lobato, el ‘cobarde’ Emiliano García-Page y hasta el exministro de Sanidad, Salvador Illa.

La ‘popular’ empezó mostrándose muy convencida de que los socialistas volverán a perder con fuerza en las próximas elecciones autonómicas. «El PSOE tiene muy poco que hacer en Madrid», precisó, independientemente de quién sea el candidato.

«La verdad es que aun no sé que van a hacer. Hay un baile de nombres, como cada cuatro años. Pero el resultado va a ser el mismo», predijo.

Ayuso aprovechó para criticar los silencios cómplices que existen dentro del PSOE para apoyar los atropellos y medidas totalitarias impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez: «no hay una voz más alta que la otra» en el partido socialista.

Si bien el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, haya advertido en una entrevista en ‘El Mundo’ que su partido «sufrirá un castigo» si sigue con «las mismas compañías» (haciendo referencia a los independistas catalanes, nacionalistas, proetarras y la extrema izquierda), para la ‘popular’ se trata tan solo de un teatrillo del socialista.

Ayuso denunció que «preocupación» de muchos es «mantenerse en política». Así, «hay gente que es incapaz de salir del círculo». Por todo ello, confesó que conoce a «pocos políticos que sean capaces de alzar la voz aunque por lo bajines» muestren malestar ante algunas decisiones.

Un análisis en el que aprovechó para meterle un ‘zasca’ al presidente de Castilla La Mancha: «El señor Page intenta extender el asunto dejando entrever que él no tiene nada que ver con las decisiones de Pedro Sánchez. Durante cuatro años, salvo en honrosas ocasiones, no ha dicho absolutamente nada de sus políticas».

No se salvó tampoco de las palabras de Ayuso el exministro de Sanidad, Salvador Illa.

En el marco de la publicación de su última obra, la presidenta autonómica fue contundente: «no pienso leerme ese libro aunque me tuvieran que expulsar de la Comunidad de Madrid».

Y denunció que «sólo se les ocurre al PSOE indultar a José Antonio Griñán que ha arruinado Andalucía o a los independentistas que quieren romper España. Sólo se les ocurre indultarles con esa prepotencia. Sólo a esta gente se les puede ocurrir escribir un libro de la gestión de la pandemia, que fue infame».

Ayuso criticó a un Gobierno y una oposición en Madrid que «no han visitado el hospital Zendal, lo han boicoteado, es infame y te demuestra la prepotencia con la que actúan». «Es que encima publican un libro».

«Todas las decisiones que tomaron en Madrid fue porque iba a ser candidato en Cataluña» con la intención de ganar puntos allí al atacar a los madrileños. «Por lo menos pide perdón y reconoce que es infame lo que has hecho».

También dijo que intenta olvidar muchos detalles porque es «una mujer positiva» pero que «todos los días tenía un motivo para pedir la dimisión de Illa». Y recordó cómo «obramos el milagro» con el ejemplo de los hoteles que los habilitaron para los sanitarios. Recordó, además, que «una vez les dije que no tenían motivos para cerrar la Comunidad de Madrid» y lo hicieron para «arruinarla». «Después se demostró que era todo una farsa y que estuvieron un año sin dejar que se hicieran test en las farmacias».

Ayuso reconoció que «yo no estoy orgullosa por nada porque esto no tenía que haber sucedido pero encima no escribo un libro y saco pecho. Menos mal que teníamos las cosas claras» Y se ha preguntó: «¿Qué significa todo esto?, ¿qué aporta? No digo que no se revise para que en el futuro venga lo que venga no colapsemos la sanidad pública». «Las comunidades autónomas estuvimos solas».