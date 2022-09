Carmelo Encinas intenta hacerse el listillo con Martínez-Almeida y se lleva un varapalo ejemplar 

Es el modus operandi del periodista y tertuliano Carmelo Encinas, tratar de hacerse el listillo en minoría ideológica en Cadena COPE. Spoiler: siempre le sale mal.

Es lo que ocurrió este 20 de septiembre de 2022 en Herrera en COPE cuando pasaba por allí para ser entrevistado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: después de las preguntas del titular Herrera, llegó el turno para los contertulios.

Y allí saltó como un resorte Carmelo Encinas, queriendo poner en un aprieto al invitado sacándole un asunto de la siempre mencionada hasta la saciedad Isabel Díaz Ayuso. Pero la cintura de Almeida es espectacular.

«Isabel Díaz Ayuso en su día calificó el Madrid Central como puro comunismo, que no se me olvida ese calificativo. EL proyecto de Carmena. Cuando llegó Almeida modificó ese proyecto: le cambió el nombre pero las restricciones básicas las mantuvo, y desde el 2 de mayo no se puede entrar en el interior de la M-30 sin la etiqueta medioambiental. ¿No será usted un poco comunista sin saberlo?»