Losantos irrumpe en la guerra de ‘El Chiringuito’ y carga duramente contra Pedrerol: «¡Pero tú que sabes!»

Lo volvió a hacer de nuevo. Sin medias tintas, como siempre.

Pocos presentadores hablan tan libremente como Federico Jiménez Losantos. El periodista, curtido en mil batallas, opinó de una nueva guerra. En esta ocasión no tiene que ver con la política, sino más bien con la noticia que está dando la vuelta al mundo: las -supuestas- amenazas de un tertuliano de ‘El Chiringuito’ a Vinícius Jr.

La noticia fue revelada por el periodista deportivo y youtuber Iñaki Angulo el pasado martes 20 de septiembre. Pedrerol respondió a esta información anunciando que iba a interponer a Angulo una «querella criminal», además de desmentir rotundamente la información del youtuber.

Losantos, sobre ‘El Chiringuito’: «La mitad son dos locos del Barça y tres pirados del Atleti que odian al Madrid»

Pues bien, Losantos, en su programa en EsRadio, ‘Las mañanas de Federico’, opinó sobre lo ocurrido en esta nueva guerra Pedrerol y ‘El Chiringuito’ vs Iñaki Angulo:

«Lo que está pasando ahora con el escándalo del fútbol. De que ‘El Chiringuito’ amenazó a Vinícius con que si sacaba el vídeo denunciando lo del mono y esas cosas lo iban a destruir. Entonces, Iñaki Angulo, que es el que lo ha sacado, yo lo creo. Lo creo», indicó el periodista posicionándose a favor de Iñaki Angulo y, por ende, contra Pedrerol.

Losantos dio sus razones sobre por qué cree al youtuber Angulo y no a ‘El Chiringuito’:

«Creo a Iñaki porque, primero, ‘El Chiringuito’ es un montón de gente. Y eso de que salga Pedrerol diciendo ‘te voy a demandar’, pero tú que sabes si alguien del programa no ha amenazado a Vinícius. Si la mitad son dos locos del Barça y tres pirados del Atleti que odian al Madrid. Tú no te metas, que no lo sabes. Pero, sobre todo, porque inmediatamente el medio ‘ESPN’, la primera cadena deportiva ¡de Brasil!, cuya fuente indudablemente es Vinícius, lo ha confirmado. No te metas en trinidades».

Os dejo el corte dónde Federico está mañana ha mencionado a @inakiangulo pic.twitter.com/OuMWRm1hE9 — General Pintus (@santicalvicidad) September 22, 2022

«Es decir, hay veces que tienes un as en la manga y no necesitas usarlo. Por ejemplo, Iñaki dice: ‘Yo sé quién ha sido, no lo puedo decir, salvo que me lleve a juicio, que en cuyo caso tengo que decir la verdad’. Pero es que no ha hecho falta, porque en Brasil, que la fuente solo puede ser Vinícius, lo han confirmado. Luego, es verdad. Pues la misma historia. Si tienes un as en la manga, a veces puedes usarlo y a veces no. Solamente en un juicio y aún así a veces pierdes», finalizó Losantos su alegato rompiendo una lanza a favor de Angulo.