Nacho Cano desvela en COPE sus nexos con el Ejército Rojo: “El comunismo es una mierda”

Nacho Cano se ‘desnudo’ en la COPE y desveló cuál es su verdadera ideología política.

Durante su entrevista en ‘Herrera en COPE’, el artista y empresario reconoció los nexos familiares que tiene con el bando republicano y el Ejército Rojo, por lo que cuenta con la experiencia personal suficiente para valorar a la extrema izquierda.

«Mi abuelo estaba en el bando republicano y le metieron en la cárcel cuando entró Franco en las tropas nacionales. Era un hombre muy culto que escribía poesía y en El Sol, que era el periódico republicano», recordó.

«Entonces, le metieron en la cárcel con dos penas de muerte. Dos curas dijeron que era una gran persona y le ayudaron. Mi abuelo no era comunista, pero era republicano. Entonces, cayó con dos penas de muerte y estuvo en un campo de concentración», apunta el artista.

Además, también puso sobre la mesa que «mi padre, que siempre dice que fue el soldado más joven del ejército rojo con 14 años, siempre me ha dicho que el comunismo es una mierda. ‘Y porque lo conozco bien, te lo digo’, me decía».

Tras matizar que «yo siempre he tenido y tengo amigos de izquierdas y de derechas», no dudó en reconocer que «en Malinche casi todos los artistas son de izquierdas».

¿El motivo?, «casi todos son de izquierdas porque les han dicho que si no, no van a trabajar. Casi todos son de izquierdas. Yo he vivido 10 años en Miami, tenía como 8.000 socios venezolanos o cubanos, así que imagínate las historias que he oído yo sobre ese tema».

«Entonces, milongas las justas. Yo confío en la gente. Tengo amigos de izquierdas y de derechas. Creo en las personas», sentencia ante la polémica.

«Si me preguntas si soy de izquierdas te voy a decir que no y si me preguntas si soy de derechas te voy a decir que no también. Yo soy yo. Confío en las personas y una persona maravillosa puede ser de izquierdas o de derechas. Su pensamiento ideológico no me importa, me importan los hechos. Y te digo que vengo de esa raíz, pero mira lo que me decía mi padre».

Una última frase que le hace tener claro que “el comunismo es una mierda”…

Hundir a laSexta

Durante los primeros segundos de su entrevista en ‘Más Vale Tarde’ del pasado 8 de septiembre, el cantante mostró su rotundo rechazo con el vídeo introductorio sobre su musical ‘Malinche’, donde laSexta utilizó declaraciones de Mónica García para ‘acusar’ al artista de obtener los terrenos del Ayuntamiento de Madrid por sus vínculos de amistad con Isabel Díaz Ayuso.

Un gesto que no gustó nada a Cano, que salió en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid desde el primer instante.

“Antes de contestarte a nada, esa información que soltaron ahí es bastante incorrecta”, dijo al empezar la entrevista haciendo fruncir el ceño a Pardo.

“El terreno que estábamos negociando correspondía a Ciudadanos: Begoña Villacís y Mariano Fuentes. Toda la negociación de los abogados era con Ciudadanos. No era un terreno que se cedía, sino que se alquilaba y se pagaba. Entonces… la cuestión de que si Ayuso cede o no ese terreno, por favor informad a la gente bien, porque le metéis unas trolas… que después no desmentís”, sacudió el cantante a los presentadores de laSexta.

A lo que agregó: “Es mentira, Ayuso no tiene competencias…”.

Sin embargo, el artista fue interrumpido de inmediato por López quien, junto a Pardo, buscaron justificar el vídeo introductorio echando balones fuera y negando toda responsabilidad: “El problema es que se escucharon unas declaraciones de la oposición al PP diciendo que a ti te estaban dando esos terrenos por ser amigo de Ayuso”.

Aunque Pardo puso énfasis en que “no es algo que afirmásemos nosotros, sino que lo informaba la oposición al PP”, también es verdad que laSexta dio por buena dichas acusaciones y no las eliminó o matizó en la pieza emitida. Es decir, dando por buena la teoría de Mónica García.

Un gesto que justamente criticaba Cano: “La información es muy fácil llevarla a un sitio y al sitio que se ha llevado es que a mí me estaban cediendo un terreno como de amigueo porque yo soy amigo de Ayuso”.

El artista también dio un paso al frente para explicar que “yo tuve ese gesto con Ayuso porque ella y su equipo mantuvieron los teatros abiertos durante la pandemia. Se cerraron en Londres, se cerraron en Nueva York y el Circo del Sol echó a la gente (unas 26.000 personas). Sin embargo, ella y su equipo tuvieron los cojones de dejar los teatros abiertos”.

Una situación que permitió al empresario “pagar todas las nóminas. Nadie se fue a un ERE o a un ERTE o una historias de estas…”. De ahí que critique con dureza a la izquierda que “para atacar a Ayuso, me meten a mí en la bola” y que se utilicen a los artistas para “cargarnos al enemigo político”.

Una persecución que denuncia que también vivió Chanel por lo que acabó la entrevista con un rotundo mensaje a la izquierda y extrema izquierda: «¡Dejen a los artistas que hagan!».