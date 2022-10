Losantos desquicia a Echenique y sus ‘feminazis’ por su descripción de la “embutida” Alejandra Jacinto

Federico Jiménez Losantos necesitó unos segundos para desquiciar a Pablo Echenique y sus ‘feminazis’.

El presentador de ‘Es la Mañana de Federico’ se pitorreó este 21 de octubre de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, durante su conversación con el exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.

En tono de humor, el periodista comentó: “Me gusta más la Alejandra Jacinto, la de Podemos, una que lleva dos tallas menos de lo que le corresponde. Que va como embutida, regordía y tal”.

A lo que agregó: “Esta dice unas gansadas propias de Pablo Iglesias o de Lilith Verstrynge, no sé quién hace ahora los guiones. Y entonces ya lo más divertido de cuando habla Alejandra Jacinto es ver la cara de Ayuso”.

La primera en reaccionar a las palabras de Losantos fue la propia Jacinto: “Este señor parece obsesionado con el físico de las mujeres y, en particular, con el mío últimamente. No es solo machismo, es que le molesta que las mujeres jóvenes hagamos política. Para que luego digan que no hace falta educación feminista en la escuela”.

Pablo Echenique no dudó en sumarse a los ataques con un irónico tuit. “Señor alto, joven, guapo y sin problemas para pronunciar la R se mete con el físico de Alejandra Jacinto”, indicó el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Irónicamente, la indignación feminista de Podemos es selectiva y no se activa cuando se escucha a Echenique lanzar cánticos como: “chúpame la minga, Dominga” o con el largo historial de actitudes machistas y patriarcales de Pablo Iglesias.

Los episodios machistas de Iglesias

El problema para los de Podemos es que, si bien tienen razón en denunciar la novatada machista, no está de más que miren dentro de su propia casa y vean que hay una hemeroteca larga de actitudes machistas de Pablo Iglesias contra las mujeres.

Y como el episodio de los ataques contra Mariló Montero está más que manido, aquí recordamos otros cinco momentos en los que Iglesias sacó su cara más patriarcal e incluso de gañán supremo: