Colosal defensa de Juanma Castaño a Rafa Nadal: «¡Que haga lo que le dé la gana!»

Aunque no lo crean, existe gente que critica a Rafa Nadal.

Juanma Castaño dijo lo que muchos piensan sobre la absurda polémica creada en torno a Rafa Nadal el pasado lunes 24 de octubre en ‘El Partidazo de COPE’.

Y es que Sergi Bruguera, mítico tenista de los 90 y actual capitán, declaró lo siguiente con respecto a los cuartos de final Croacia-España de la Copa Davis:

«A principio de año Rafa ya me dijo que no contase con él, que no estaría para la Copa Davis. Siempre lo ha estado, pero esta vez no lo está. Tiene el derecho a escoger. Ha ganado muchas Copa Davis», decía Bruguera sobre la ausencia de Rafael Nadal.