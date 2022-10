La escalofriante reflexión de Juanma Castaño tras el apuñalamiento a un jugador español del Monza

Tragedia en Milán.

En la tarde del 27 de octubre de 2022 saltaban todas las alarmas.

Una persona era asesinada y otras cuatro resultaban heridas, entre las que estaba el futbolista español del Monza Pablo Marí Villar, tras sufrir un apuñalamiento múltiple en un supermercado de la localidad de Assago, en las afueras de Milán y cuyo autor fue detenido por la policía, según informaron los medios de comunicación.

El futbolista valenciano fue trasladado al hospital Niguarda de Milán, donde se encuentra consciente y su estado no reviste gravedad.

El defensa sufrió una herida bastante profunda en la espalda tras ser apuñalado, pero su vida no corre peligro, si bien la herida es profunda y penetrante, pero no tocó órganos vitales.

El ataque se produjo alrededor de las 18.30 horas cuando un hombre de 45 años agarró un cuchillo de los estantes de un supermercado Carrefour situado en el interior de un centro comercial y comenzó a apuñalar a los presentes, hiriendo a cinco de ellos.

El atacante acabó siendo reducido por la Policía en cuestión de minutos.

Por la noche, en ‘El Partidazo de COPE’, Juanma Castaño, que habló con el padre de Pablo Marí, hizo una reflexión que puso los pelos de punta.

Según el comunicador, hasta ahora no se había sido plenamente consciente de los riesgos que cualquier persona puede correr en un establecimiento como puede ser un gran hipermercado ante la posibilidad de que un perturbado acceda al mismo con las intenciones demostradas por el asesino de Milán:

No os vais a creer lo que he pensado. Me he dado cuenta de que cuando vamos a un centro comercial los cuchillos están al alcance de cualquiera. Tú vas a un centro comercial y vas a los pasillos de menaje de cocina y te puedes coger allí el cuchillo chuletero más grande que te puedas imaginar y pasearte con él por ese centro comercial. Es que podemos morir en cualquier momento.