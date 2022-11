Margallo, a base de zascas, pone a Iglesias a mirar el móvil en la SER

Fiel a su estilo, como no podía ser de otra manera, pero Margallo reparte zascas como panes cuando quiere.

Y eso es lo que hizo este 31 de octubre de 2022, quizás disfrazado de bruja para Pablo Iglesias, que sufría los embistes sentado en el estudio de la Cadena SER y al final terminaba solo por poder refugiarse en el teléfono móvil.

En el seno del debate en Hora 25 como cada lunes, con las elecciones en Brasil como telón de fondo y que si el fascismo y el comunismo sobre la palestra, Margallo acometió un discurso espectacular en la lejanía mientras los exvicepresidentes de Sánchez, Carmen Calvo y el propio de Podemos, asistían con la cabeza cada vez más gacha.

A la socialista la dejó algo de tregua el popular, pero con Iglesias se ensañó de lo lindo y con un lenguaje exquisito Margallo:

«Se habla de fascismo con ligereza cuando nosotros lo hemos sufrido. Es de examinar ese fenómeno. […] Pablo ha utilizado la palabra facha con cierta algegría, y cuando todo es fascismo, nada es fascismo, y no podemos ningunear o minusvalorar la violencia que hubo en Europa. Polarización quiere decir radicalización, Pablo. A mí me preocupan enormemente la polarización, la radicalización, el convertir al adversario en enemigo, el insultarle sin matices de ningún tipo y el ir al mensaje corto, eso de ‘la casta, los de abajo, los de arriba, los ricos, los pobres’… Me parece una simplificación que no es propia de una tribuna tan ilustrada como la que estamos a la que yo procuro traer datos y cifras».