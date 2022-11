Juanma Castaño ‘amenaza’ a Manolo Lama por su ‘demagogia’ en una discusión sin precedentes en COPE

Saltaron chispas.

El Atlético de Madrid perdió por 2 a 1 ante el Oporto en pasado martes 1 de noviembre en Champions. Con esta derrota se confirma la absoluta debacle del conjunto colchonero en Europa y el debate sobre el fin de ciclo del Cholo Simeone está más abierto que nunca.

Su continuidad en el Atleti parece muy complicada puesto que es el principal señalado de esta crisis deportiva que afronta actualmente el equipo colchonero. Es por ello que este tema se trata en todas las tertulias deportivas.

Cara a cara entre Manolo Lama y Juanma Castaño por ‘culpa’ del Cholo Simeone: «Pero tú qué sabes cómo me pensaba…»

En El Partidazo de COPE, programa de radio presentado por Juanma Castaño, se hizo un sondeo a tres aficionados colchoneros tras el partido. Estos señalaban como culpable de la situación al Cholo Simeone, pero también a otros miembros del club como Cerezo o Gil-Marín.

Por ello, Manolo Lama, colaborador habitual de COPE y ahora defensor a ultranza del Cholo, cargó contra Juanma Castaño aprovechando las respuestas de los aficionados colchoneros:

«Llevas desde que has empezado el programa intentando focalizar todo el problema del Atleti en el Cholo y no te ha salido muy bien», dijo Lama. «No sé como harás tú las encuestas y los sondeos. Yo esto lo hago para que los oyentes opinen lo que quieran», respondió Castaño.

«Las encuestas no las doy valor cuando la hacen tres tíos. Si se intenta hacer un sondeo pillamos una urna de COPE y nos vamos a que voten varios y así no sale un sondeo tan generalizado», agregó Lama.

«No puedo meter a 200 oyentes en una noche. Si no te gusta… aprenderemos como lo haces tú en ‘El Golazo de Gol’ y ya está. Pero tú qué sabes cómo me pensaba que iba a salir el sondeo. Si hubiera querido mostrar el resultado de la encuesta que yo quería hubiera grabado a gente y hubiera metido lo que me diera la gana, no en directo», replicó Castaño.

La ‘amenaza de Juanma Castaño a Manolo Lama: «Como se te ocurra decir algo de Luis Enrique…»

«Yo no he dicho que manipules la encuesta. Yo he dicho que no te ha salido como tú querías», respondió Lama haciendo referencia a la encuesta donde apuntaban al Cholo Simeone como culpable pero también a otros miembros del club.

«Lo que sí noto es que ha salido como tú querías que saliera», reprimió Castaño a Lama ya cabreado. «Desde que ha empezado la tertulia tratas de buscar un culpable -el Cholo Simeone-. Evidentemente, el Cholo es culpable. Pero también los jugadores, la directiva… No focalicemos todo en el Cholo», respondió Lama siguiendo en su defensa a ultranza del crédito que tiene el técnico argentino en el Atlético de Madrid.

«Que no te vean nunca rajar a partir de ahora de un entrenador, eh. Como se te ocurra decir algo de Luis Enrique en el Mundial te voy a decir exactamente lo mismo«, le dijo Juanma. «El Cholo es el entrenador que más títulos ha ganado en la historia del Atleti. Cuando Luis Enrique gane un título me arrodillaré. Por tanto, hay algunos que tienen crédito y otros que no», respondió Lama al presentador.

El cara a cara entre ambos acabó aquí.