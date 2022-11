Alsina le borra la risita a la portavoz de Sánchez por su NODO en los medios

Se retratan solos.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dejó caer el interés del Ejecutivo de Sánchez en asaltar a los medios de comunicación para acallar a a la prensa libre.

Ante esta “idea” de la ministra risitas, el locutor Carlos Alsina ha salido al paso en su programa en Onda Cero, a criticar con agudeza este nuevo delirio que retrata el talante autoritario del sanchismo que ya no disimula las formas.

Primero, tira del sarcasmo al aseverar que esta propuesta forma parte de la “autocrítica” que hace el Ejecutivo. “La ministra encargada de informar al país cada martes de los acuerdos del Consejo de Ministros admite que no consigue su objetivo. Si se hubiera quedado ahí, hoy ni siquiera habríamos escuchado este pasaje”.

“Un espacio como el del tiempo: Brasero, ¡calienta que sales! A ver, todos los informativos que yo conozco han recogido las medidas que se han aprobado estos últimos meses sobre las becas o los recibos de la luz, de las hipotecas no sé a qué medidas puede referirse porque aún no me consta que se haya aprobado ninguna. Otra cosa es que los programas de actualidad tengan que ser el Boletín Oficial del Estado, que no parece”.