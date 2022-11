A Àngels Barceló se le ‘calienta’ la boca contra Ayuso y Alfonso Serrano la sacude: ¡Es una activista!

A Àngels Barceló se le ‘calentó la boca’ contra Isabel Díaz Ayuso este 15 de noviembre.

La presentadora de ‘Hoy por hoy’ acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de no estar “preocupada por la gestión y el bienestar de quienes dependen de su Gobierno” y de mostrar un “desprecio total” a miles de ciudadanos.

La periodista de izquierdas no dudó en compararle con Donald Trump en su monólogo y hasta llegó a afirmar que “ya no hay en nada Isabel Díaz Ayuso que no sea especialmente grave”. Durante casi tres minutos, Barceló insultó y descalificó a la ‘popular’ acusándole de “socavar los principios democráticos”.

Irónicamente, la presentadora de la Cadena SER no encuentra ese mismo peligro en toda la operación de asalto del PSOE-Podemos al Código Penal para beneficiar a sus socios del independentismo catalán, ni tampoco con las concesiones otorgadas a EH Bildu o en las operaciones para buscar indultar por la puerta de atrás a condenados por malversación como el socialista José Antonio Griñán.

Para Barceló, toda su preocupación se resumen en una de las figuras más incómodas para la izquierda y la extrema izquierda: la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien acusó de protagonizar “un relato cargado de mentiras”.

“En Génova saben cómo se las gasta Ayuso y su equipo. ¡Qué peligro para la democracia!”, sentenció la política de izquierdas. Unas palabras que se le devolvieron como un boomerang con el colosal ‘zasca’ que le metió Alfonso Serrano.

El secretario general del PP de Madrid no dudó en denunciar que, más que una periodista, ella es una “activista” del PSOE.

“Tenemos un Presidente que elimina delito de sedición, rebaja malversación, en manos de independentistas, interviniendo las instituciones que se le ponen por delante y el peligro para la democracia es Ayuso porque su gestión sanitaria no le gusta. #PeriodismoVSActivismo”.

Tenemos un Presidente que elimina delito de sedición, rebaja malversación, en manos de independentistas, interviniendo las instituciones que se le ponen por delante y el peligro para la democracia es Ayuso porque su gestión sanitaria no le gusta. #PeriodismoVSActivismo https://t.co/bOp8AtbUxO — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) November 15, 2022

Justamente esa falta de objetividad sobre los verdaderos problemas que ponen en jaque la democracia en España fue cuestionada por los usuarios de las redes sociales.

Ángeles, ¿estás hablando de quitar el delito de malversación quizás ??? Una cosa es taparse y otra taparlo todo, y especialmente lo que inventa el gobierno 🤔 — Caminante (@alenrama) November 15, 2022

Peligro para la democracia son los medios de comunicación vendidos al poder de quien gobierna y demonizando a diario a la oposición. Ha pasado toda la historia. Y Barceló hace oposiciones todos días a palmera oficial de Moncloa. — Ramón Ramiro +=+= (@Quiso_Decir) November 15, 2022

Peligro para la democracia dices mientras ves cómo Sánchez pacta la claudicación del Estado de derecho frente a los golpistas y cómo la gobernabilidad de España permanece rehén de los herederos de ETA. Àngels, cuando actúes como hooligan, déjate el carnet de periodista en casa. — FSeoane (@FSeoane_) November 15, 2022

Defensora de la censura

Si bien Barceló buscó mostrarse como una defensora de la democracia, fue justamente ella la que el pasado 26 de octubre promovió la censura de quienes no repitan uno de los mantras ‘progres’.

La presentadora de ‘Hoy por hoy’ defendió que “el cambio climático nos está matando” y no dudó en atentar contra la libertad de expresión de quienes defienden lo contrario. De ahí, que su solución pasa por: “Y si hay alguien que no lo quiere ver y niega la evidencia (que les aseguro que los hay y ustedes ya saben quiénes son), debería estar excluido de la conversación y del debate público”.

Así lo indicó en su monólogo del 26 de octubre, donde puso énfasis en que “no se trata de un contraste de opiniones de diferentes puntos de vista” y sentencia que “con los efectos del cambio climático ya no hay debate”.

La periodista afirma que cualquier persona que busque debatir sobre el tema o no seguir ciegamente los mensajes catastróficos estaría “provocando” y promueve que “la respuesta debería ser la indiferencia” contra ellos.

Barceló defendió que “ya no se puede aparcar más la emergencia del cambio climático y debe formar parte del debate político y debe ser una prioridad para los dirigentes del mundo entero. Y para nosotros también. Debemos modificar muchos de nuestros hábitos y acostumbrarnos que las cosas ya no pueden ser como antes”.

Finalmente, recalcó que “no se puede dar pábulo o altavoz a quienes lo niegan… nos va la vida en ello”.

Unas palabras que llevaron a la presentadora de la Cadena SER a recibir una somanta de palos.

Por ejemplo, Juan Carlos Girauta no dudó en retarle a través de las redes sociales: “¿Ah, sí? Venga, a ver cómo lo haces, censora. ¡No te joden los canceladores de Gargarian 0,6!”.