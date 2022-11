La desesperación de Arrimadas por no desaparecer del mapa le lleva a hacer una increíble confesión a Carlos Herrera

Increíble, pero cierto.

Inés Arrimadas (Ciudadanos) confesó este 16 de noviembre de 2022 en los micrófonos de ‘Herrera en COPE‘ que había mantenido contactos con la formación de Santiago Abascal (VOX) de cara a poder forzar a Alberto Núñez Feijóo (PP) para presentar la moción de censura contra Pedro Sánchez después de activar la derogación del delito de sedición para favorecer a los independentistas catalanes que intentaron el golpe de Estado.

Llama la atención que la líder del partido naranja reconozca ahora contactos con la que es tercera formación en el arco parlamentario español cuando no hace mucho Arrimadas y los integrantes de su grupo parlamentario trataron de marcar distancias con respecto a VOX, especialmente con aquella famosa foto de Colón en febrero de 2019 cuando los naranjas mostraron sus recelos a compartir espacio con los de Abascal.

Incluso desde la organización anaranjada, en septiembre de 2020, se quiso arrinconar a VOX con una dura campaña en redes sociales que le salió regulera a los de la calle Alcalá.

Ahora, en cambio, ante la posibilidad cada vez más real de que Ciudadanos acabe desapareciendo del mapa político a nivel nacional, Arrimadas no dudó en tender puentes con VOX:

Yo con Abascal siempre he tenido una relación personal cordial. De hecho me acuerdo que en la moción de censura, con aquel trató que Pablo Casado le dio a Santiago Abascal, a mí me dijo que, aunque yo había sido firme en contra de las tesis de VOX, me agradeció las formas y el respeto exquisitos. Por tanto, siempre con Santiago Abascal he tenido un trato cordial y a mí no me importa que VOX y yo votemos lo mismo en determinadas cuestiones en el Congreso. A mí no me ha dado ningún tipo de complejo y es verdad que en otros asuntos votamos de manera totalmente diferente.

Aseveró que el hecho de que Pedro Sánchez se haya plegado a las pretensiones de los golpistas catalanes es lo que le impulsó a mantener ese contacto con la fuerza de Abascal:

Yo cuando veo al presidente del Gobierno blanqueando a Bildu todos los días y haciendo un Código Penal a medida de Esquerra, complejos ninguno a la hora de coincidir con VOX. Es verdad que tenemos posiciones diferentes, pero coincidimos en esto. Así que llamé a Santi (Abascal) y le trasladé que el PP tiene que dar el paso, que esto es suficientemente grave como para moverse.

E insistió en la idea de que para ella no supone complejo alguno mantener ese frente común con VOX con tal de que el inquilino de La Moncloa acabe señalado y sopapeado en las urnas;