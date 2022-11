Roures miente sobre una agresión en LaLiga y Castaño se lo permite en COPE: hay una razón sospechosa

Despropósito, según la RAE, quiere decir «dicho o hecho fuera de razón, de sentido o de conveniencia».

Y, desde la madrugada del pasado miércoles 16 de noviembre, un sinónimo podría ser «la entrevista de Juanma Castaño a Jaume Roures en ‘El Partidazo de COPE'». Porque las declaraciones de Roures al presentador de ‘El Partidazo de COPE‘ y demás colaboradores no tiene ningún tipo de razón.

Pero, sospechosamente, sí que podrían tener sentido: ‘El Partidazo de COPE’ colaborará con la nueva aplicación que ha sacado Mediapro (casualmente es la empresa de Roures) en la que se verá el Mundial y se podrá escuchar a Juanma Castaño, Manolo Lama y compañía.

En dicha escabrosa entrevista trataron de primeras de dar publicidad a esta nueva app en la que Roures y Castaño colaborarán. Uno da las imágenes del Mundial y el otro las comenta. Hasta aquí todo normal.

Pero es que luego el presentador de radio le preguntó a Roures sobre la famosa agresión de Fali a Rodrygo:

«La agresión de Fali a Rodrygo del otro día, la jugada como que no se repitió», preguntó Castaño.

«La jugada se repitió. Yo lo vi en directo. La jugada se repitió dos veces. Nosotros no tenemos nada que ver con el VAR. Producimos los partidos y todas las señales de todas las cámaras se las entregamos al VAR y este hará lo que considere. Todas estas campañitas no son reales porque no tenemos nada que ver. Esa jugada, que desde mi punto de vista era jugada de VAR, se vio en directo y la repetimos dos veces», respondió Roures.