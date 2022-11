Alcalá (COPE) la lía parda al manipular un audio del Twitch de Luis Enrique y Juanma Castaño se tiene que disculpar

Juan Antonio Alcalá es el máximo defensor del periodismo. Y le irrita las nuevas plataformas de comunicación como Twitch, YouTube y demás.

Defensor a ultranza del convencional, el periodista deportivo analizó el pasado martes 29 de noviembre, el noveno directo del ‘Streamer Luis Enrique’ en ‘El Partidazo de COPE’ de Juanma Castaño.

El seleccionador nacional, en dicho directo, llevó a un invitado especial, que tiene un papel muy importante en nuestra plantilla: Joaquín Valdés, el psicólogo. Luis Enrique le presentó y leyó la primera pregunta del chat, dirigida al psicólogo, cuya respuesta no gustó anda a Alcalá por «el tonito»:

«La primera pregunta ha sido para que Luis Enrique lanzara una indirecta al periodismo tradicional. El psicólogo no ha querido entrar al trapo», comentó Alcalá en su primera intervención.

Luis Enrique comentó que «el psicólogo no vendría mal a más de un periodista» por motivo de una pregunta que le hizo el chat. Valdés comentó que no iba a «entrar en ese terreno».

Lo que Alcalá entendió como una indirecta, Castaño o Manolo Lama entre otros lo vieron como algo normal porque un «psicólogo ayuda mucho».

Alcalá pone un audio manipulado del stream de Luis Enrique

«Yo lo digo por el tonito. Hoy hubo un par de indirectas al periodismo y no me gusta. Twitch es donde hay buen rollo y ‘happy, happy‘», agregó irónicamente Alcalá, que no traga ni el Twitch, ni nada que no sea convencional.

Con todo esto en contexto, Alcalá, el periodista más periodista, el salvador del periodismo tradicional frente a lo convencional, el enemigo del ‘happy, happy’ de Twitch y otros tipos de directos, puso un audio que estaba manipulado:

«María se ha puesto cachonda seguro»

«Luis Enrique ha querido poner un ejemplo práctico de la labor del psicólogo deportivo. Y por un momento, el stream se ha convertido en un consultorio», dijo Alcalá para dar paso al audio manipulado. Un usuario del chat de Luis Enrique dice: «Muy buenas míster y Joaquín, tengo a la mujer de uñas con el tema del Mundial, la selección, tus Twitchs. Por favor, aprovechando que está aquí el psicólogo mándale un mensaje. Se llama María y a ver si se calma un poco«, leía en voz alta Luis Enrique la pregunta de este usuario, riéndose al final por el cachondeo. «María, coge aire y suéltalo despacio. Muy bien María, seguro que ya estás bien», respondía el psicólogo. «María se ha puesto cachonda seguro», decía, según el audio de Alcalá, Luis Enrique.

Ojo @lalibreta. El amigo J.A. Alcalá manipulando un audio de Twitch de Luis Enrique, en un ejemplo más de su ética y profesionalidad. (Seg 40). pic.twitter.com/pHNPl5nPza — Álvaro (@alvarito7697) November 30, 2022

Esto es lo que verdaderamente dice Luis Enrique

Esto último, lo de que «María se ha puesto cachonda», no fue así. El audio está brutalmente manipulado del stream de Luis Enrique. Lo que realmente responde Luis Enrique ahí es que «María está relajadísima, se ha dormido».

pic.twitter.com/pRaZaBw2jX — Luis Enrique Out of Context (@LuisEnriqueOOC) November 29, 2022

El tuit de arriba es la verdadera respuesta de Luis Enrique, con las pruebas y se puede escuchar que no dice lo de cachonda ahí. Porque realmente, Luis Enrique sí que dice la frase de «maría se ha puesto cachonda seguro», pero en un contexto muy diferente:

«Están comentando (los usuarios del chat) tus respuestas Joaquín. Laurafitness (una usuaria desconocida) dice: ‘María se ha puesto cachonda seguro’.» leyó Luis Enrique el comentario de una persona del chat.

pic.twitter.com/HpuIaRmXGq — Luis Enrique Out of Context (@LuisEnriqueOOC) November 29, 2022

Juanma Castaño se creyó el falso audio de Alcalá

Alcalá, por supuesto, fue retratado en redes. Pero en el momento de su intervención y aportación del falso audio fueron muchos los que creyeron verdaderamente que Luis Enrique dijo eso. Entre ellos, Juanma Castaño que agregó lo siguiente:

«Si esta broma la hacemos nosotros en ‘El Partidazo’ nos cae la del pulpo. Si lo hacemos nos llaman machistas y de todo. Que me parece fantástico que no lo hagan. Quiero decir que estoy a favor del humor y esto no tiene ninguna trascendencia, pero para que vean que muchas veces es en función de quién lo diga y cómo cae. Esto lo hace un periodista y le matan», agregó Juanma Castaño.

Siendo cierto o no el alegato de Castaño, la base y el concepto en el que se basa para decir eso es totalmente equivocado, pues verdaderamente no fue así. Juanma Castaño creyó lo que puso su compañero Alcalá, lógico.

Pero, demostrado que Alcalá manipuló claramente el audio (¿para poner a todos en contra de Luis Enrique?), la reflexión de Juanma Castaño no tiene validez ninguna. Y todo por culpa del periodista Juan Antonio Alcalá.

Las redes retratan a Alcalá

Pues a mí me la metieron doblada. Y a Juanma Castaño también. Qué mal bicho es Alcalá @partidazocope — Frozen Mind (@Mokka_fria) November 30, 2022

Qué lamentable Alcalá y @juanmacastano tragándose el audio manipulado. Ya podéis pedir disculpas por tergiversar el fragmento de la charla de Luis Enrique. No hay que recurrir a estos trucos baratos para vender polémica. Rectificad @tjcope @partidazocope por vuestros oyentes. — Fútbol en Rojiblanco 🇪🇸 (@jmi_futbolymas) November 30, 2022

La @partidazocope @partidazocope está dando mucho repelús y mucho miedo con este asunto. ¿Qué hay detrás de esta campaña contra el seleccionador? Seguro que temas futbolísticos no — Quique Vión (@QuiqueVion) November 30, 2022

Luego dirán que ha sido una broma y punto. Es de ser muy mala gente y pésimos profesionales, por supuesto. @juanmacastano — Rompetechess (@Rompetechess) November 30, 2022

Que fuerte @tjcope manipulando audios…acabáis de perder un oyente. Desde los 11 años escuchando fútbol con vosotros 😔 https://t.co/uxpFDOoTGF — Iron Worker (@nabitober33) November 30, 2022

Se espera que rectifiqueis y pidáis disculpas @juanmacastano https://t.co/3oU1CRgSfF — Antonio (@AntonioFdzPz) November 30, 2022

🤦🏽‍♂️ cómo se puede caer tan bajo de hacer un burdo montaje… ved los 3 vídeos del hilo por favor, lamentable y asqueroso se queda corto. Cuánto odio! https://t.co/WPTQmE1dPa — Lorenzo A. Manchado (@LAManchado) November 30, 2022

Juanma Castaño pide disculpas por ‘culpa’ de Alcalá

Por motivo de todo el revuelo en redes por la manipulación del audio, Juanma Castaño tuvo que pedir perdón públicamente a través de sus redes:

«La edición de un audio de Luis Enrique anoche en El Partidazo ponía en su boca una frase, en tono de broma, de una espectadora en el chat de su canal de Twitch. El más enfadado soy yo, lo aseguro, y pido disculpas en nombre del programa. Perdón».