Alsina sentencia a Sánchez y al Gobierno por tipificar delitos a la carta: “El corrupto eres tu”

Escándalo tras escándalo, el Gobierno de Pedro Sánchez se retrata a sí mismo.

Como si no le bastara modificar el delito de sedición para contentar a sus socios independentistas, y de paso, impulsarlos para que vuelvan a intentar romper España -algo que han admitido en reiteradas ocasiones-, el cambio en el delito de malversación acaba con todos los límites éticos y morales que le podían quedar a un Sánchez que se montó en el poder gracias a una moción de censura avanzada sobre la “lucha contra la corrupción”.

Como bien señala Carlos Alsina en su programa, Más de Uno, de este jueves 8 de diciembre, si a algo se ha dedicado el Gobierno Frankenstein en los últimos meses es a “tipificar delitos a la carta”. Según convenga, cambiemos las normas con la excusa o falacia que más rabia nos de. Que si para “homologarnos” con Europa, que si es un concepto “anticuado”, en fin, cualquier (sin)razón vale.

Alsina destaca que ya ni siquiera se “disimula” que esta nueva afrenta a la integridad política es una “reforma a petición de parte y para exonerar de su pena a quienes ya delinquieron”. También atiza que desde la izquierda se llenen la boca con frases vacías cuando hacen precisamente lo que critican.

«¡Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción!, dice el coro socialista, ni un paso atrás mientras agarran el Código Penal para tipificar delitos a la carta. ¿Qué es la corrupción, me preguntas? La corrupción eres tú».

El presentador también cargó contra la vicepresidenta de Gobierno, Yolanda Díaz y contra Podemos por su silencio ante los atropellos que está cometiendo el PSOE; a diferencia de otras ocasiones en las que se expresan como si no fueran parte del Ejecutivo.

«Ha dicho Yolanda Díaz que ella, sobre la malversación, no tiene nada que decir. No se moje usted tanto, vicepresidenta. Después de todo sólo hablamos de la calificación penal de los abusos de poder y el desvío de dinero público. Que hasta ahora parecía estupendo castigar más duramente aquí que en ningún sitio -había que limpiar de corrupción España- y ahora ya no parece porque Esquerra dice que lo suyo sólo es política».