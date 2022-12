Losantos noquea a la «corrupta» Robles por justificar la rebaja de la malversación para los socios golpistas de Sánchez

La situación política en Perú que ha acabado con el expresidente Pedro Castillo Terrones derrocado tras un intento de autogolpe de Estado. Federico Jiménez Losantos ha sido un comunicador que siempre ha estado pendiente de la situación política del país latinoamericano. Por supuesto, el periodista ha establecido conexiones y paralelismos con la actualidad política española.

«Los delitos que ayer cometió el presidente [Pedro Castillo Terrones], gracias al golpista presidente Sánchez ya no son delitos. Aquí se puede dar un Golpe de Estado, en Perú, no. Aquí no vas a la cárcel, en Perú entre diez y veinte años por atentar contra el orden constitucional», establecía su comparación Federico Jiménez Losantos entre la situación política de ambos países.

Según el locutor de Esradio y columnista de El Mundo, «en España estamos viviendo un Golpe de Estado en cámara lenta, con la complicidad de los medios de comunicación y una oposición que a veces actúa y a veces no» por lo que asegura que «lo que ha pasado en Perú es extraordinariamente cercano a lo que pasa aquí».

Según Federico, «estamos en lo mismo. Nuestro proceso técnicamente es distinto pero en el fundo es igual. En el fondo hay un partido que se cree con derecho a robar la soberanía nacional y de paso la caja».

Su objetivo ha sido Margarita Robles, la Ministra de Defena, a a la que caflifica como «probablemente la más corrupta de todo el Gobierno». Para Federico Jiménez Losantos, Robles es especialmente culpable de la deriva que está tomando el Gobierno de Sánchez porque es la más consciente a nivel jurídico de las deceisiones que el Ejectuvio socialista ha tomado en los último tiempos:

«Siendo magistrada del Supremo miente como una bellaca cuando dice que no es lo mismo robar para comprarse una casa que para un Golpe de Estado. Claro que que no. Peor es lo segundo. El que roba para sí a lo mejor es porque necesita una operación y porque se lo da a la familia»

El silencio interesado en España

Jiménez Losantos no ha dejado escapar tampoco el cuestionable silencio de parte del Gobierno en España con los sucedido en Perú. Empezando por Yolanda Díaz, ya que la vicepresidenta se refirió al éxito electoral de Castillo Terrones como «triunfo de la democracia en Perú». También se ha acordado de Juan Carlos Monedero, el ex de Unidas Podemos, por su apoyo a Castillo.

Sin embargo, en España para Jiménez Losantos se está pasando por alto lo que ha suceido en Perú porque «se está informando muy mal, primero porque no saben nada de Perú, luego porque no saben nada de nada y por último porque son progres».