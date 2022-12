Alfonso Guerra carga contra el “corrupto” Sánchez y le golpea en el ego: “No le recordará nadie”

Alfonso Guerra está liderando el nuevo motín del PSOE.

Durante su entrevista en el programa ‘Más de Uno’ de Onda Cero, el histórico exdirigente del PSOE no dudó en cargar con fuerza contra Pedro Sánchez por modificar el Código Penal a favor de los intereses de los golpistas catalanes.

Guerra, que se mostró de acuerdo con el manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición (donde se critica la reforma del Código Penal), considera que el presidente del Gobierno está poniendo en peligro el orden constitucional de España.

Si bien reconoce que no firmó el comunicado para evitar que se diera a conocer como el “manifiesto de Alfonso Guerra”, el histórico socialista sí dejó caer que Sánchez estaría gobernando con corrupción.

En concreto, afirmó que «legislar ad hominen», para una persona, «es una forma también de corrupción». Una dura acusación que lanzó en referencia a las modificaciones en la sedición y la malversación para los líderes independentistas.

Guerra incluso da un paso más allá y advierte cuál será el plan de los independentistas: la preparación de un nuevo referéndum y advierte de que «pueden repetir lo que hicieron en 2017 sin que haya desórdenes públicos y que no se les pueda acusar de nada».

Por esto, acusa a Sánchez y al resto de su gobierno de haber dejado «desprotegida a la democracia española, que ha costado mucho».

Tras comentar la deriva autoritaria que se está apreciando en los gobiernos de toda Europa y en la que incluye al de España, Guerra ha mostrado su decepción con Pedro Sánchez al que recuerda que apoyó en sus decisiones cuando dijo que no podía dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno, cuando dijo que lo del 2017 no era sedición que era rebelión, cuando dijo que agravaría las penas, cuando dijo que tipificará el delito de convocatoria de referéndum, cuando dijo que no habrá indultos, y no digamos cómo le apoyé cuando dijo que nunca habría pacto con Bildu».

Pero claro, concluye, «yo mantengo mi coherencia, si otros cambian no es mi problema».

Toda España debería escuchar esto de Alfonso Guerra sobre Sánchez. pic.twitter.com/XDMjXwBjED — Hugo Manchón (@hugomanchon) December 13, 2022

Considera Alfonso Guerra un error hacer todas estas reformas legales con el objetivo de pacificar al independentismo porque son insaciables y si esta es la intención «es un error manifiesto». Se muestra convencido de que el siguiente paso de los independentistas es impulsar un nuevo referéndum.

Respecto a que la reforma de la malversación se hace porque es una reclamación de Europa sostiene que «es otra deformación absoluta».

También se ha mostrado muy crítico con el inmovilismo de la mesa del Congreso y del Senado para llegar a acuerdos respecto a la renovación del CGPJ y del Constitucional y lamenta la confusión a la que someten a los ciudadanos en este asunto.

Golpe al ego

Finalmente, Guerra acabó dándole a Sánchez en donde más le duele: en su ego.

Preguntado sobre cómo pasará a la historia el actual presidente del Gobierno, el histórico socialista tirado de ironía y ha comentado «dice que por haber exhumado al un cadáver, pues vaya gloria» y ha añadido que tal y como está la política española, dentro de poco no lo recordará nadie», «aquí todo vuela», sentenció.