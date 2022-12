Carlos Alsina sentencia a Patxi López y lanza un terrible aviso sobre lo que pasará en Cataluña

El locutor de Más de Uno en Onda Cero, Carlos Alsina, no ha pasado por alto la última cacicada del Gobierno de Pedro Sánchez: presionar a los jueces para que no apliquen la chapuza legal producto de la Ley del ‘Solo sí es sí’, que ha producido la salida de prisión de casi 60 agresores sexuales.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, dijo sin ningún tipo de rubor que estaban «pegando un toque de atención a los tribunales para decir ‘oiga, no me vaya por ahí».

Ante este bochorno institucional, Alsina, en su editorial de este miércoles, 14 de diciembre, tira del cinismo al destacar el «proverbial sentido de la síntesis» de López al señalar al Poder Judicial de la nefasta ley que salió del Consejo de Ministros de PSOE-Podemos y que fue aprobada pese al rechazo del PP y de VOX.

«“Pegar un toque” como concepto jurídico. “Oiga, no me vaya por ahí”. El portavoz del grupo mayoritario del Poder Legislativo declara que hay que pegar un toque al Poder Judicial para que sepan por dónde hay que ir, o por dónde no hay que ir. Y aún peor: el portavoz del grupo gubernamental achaca a los mismos tribunales que condenaron a violadores a penas máximas, les achaca que estén utilizando la nueva ley como excusa para rebajar esas penas. ¿Pero qué está usted diciendo? Bueno, a estas alturas ya nada sorprende».