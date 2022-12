Carlos Herrera se desata contra el portavoz del PSOE: «¡Escuchen a esta basura!»

Un espectáculo delirante.

Carlos Herrera, director de ‘Herrera en COPE’, tuvo complicado contenerse este 16 de diciembre de 2022 para no sacar a paseo todos los improperios y palabras gruesas que contiene el diccionario de la RAE ante lo sucedido en el pleno del Congreso de los Diputados.

Y no solo ya porque el Gobierno Sánchez y el PSOE en pleno están por la labor de entregarse de hoz y coz a los separatistas, sino porque hay portavoces del partido de la calle Ferraz que parecen añorar viejos y tenebrosos tiempos.

El comunicador almeriense comenzó por darle hasta en el velo del paladar al PSOE por plegarse a quienes pretenden romper España:

Ver al PSOE entregado definitivamente a la dinámica del procés catalán, a esa dinámica falaz y populista de ‘jueces o democracia’, hunde absolutamente en la miseria para siempre las siglas de ese partido. Son los jueces los que garantizan la democracia frente a políticos absolutamente fanáticos e irresponsables como Pedro Sánchez, políticos autócratas. Está dando un golpe por la puerta de atrás a la Constitución de 1978. Es delirante.

Pero el plato fuerte vino a continuación al analizar las palabras de un parlamentario socialista que poco menos que se creyó ser víctima de un golpe de Estado.

Baste con escuchar al diputado Felipe Sicilia al que se le ocurrió soltar la salvajada de comparar a los jueces con el general golpista Antonio Tejero, el del 23-F.

No es de extrañar que Carlos Herrera acabase por definir a este individuo que milita en las filas del PSOE como una «basura»:

Igual todavía no han escuchado ustedes, o a lo mejor sí, al portavoz del PSOE, un individuo que no tuvo el más mínimo sentido de la vergüenza al acusar nada menos que a los jueces de intentar dar un golpe de Estado comparando a estos con Tejero. Este, cuando Tejero dio el golpe o intentó darlo, tenía dos meses. No sé dónde habrá leído la Historia. En su intervención demostró el profundo desprecio que los socialistas sienten también por la Guardia Civil, al hablar con ese desdén de los tricornios. Escuchen ustedes a esta basura.