Apoteósico palo en directo: Pablo Iglesias y Carmen Calvo rabian de lo lindo con la decisión del TC

La noche de 19 de diciembre de 2022 dio un vuelco al tablero: el Tribunal Constitucional decía basta al Gobierno de Pedro Sánchez poniendo freno (por seis votos a cinco) a su golpe de Estado de derecho.

El Pleno extraordinario del órgano rechazó las recusaciones del presidente Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, y asimismo, los magistrados admitieron a trámite el recurso del PP contra dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al Constitucional, que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En resumen, el TC dejó a los socialistas y podemitas rabiando a más no poder, y bastante más contentos a los jugadores de la derecha, aunque esto solo sea un balón de oxígeno momentáneo. Está en juego, en este punto, el Estado de Derecho.

El ejemplo de ese malestar rabioso de los sanchistas lo pudimos apreciar casi al instante, porque los exvicepresidentes Pablo Iglesias y Carmen Calvo andaban por la Cadena SER como cada lunes:

Pablo Iglesias: «Están llamando a la insubordinación de aparatos del Estado. Ahora, los únicos que están diciendo que esto es una decisión golpista y hay que resistirla es Podemos, los demás andan diciendo que acabamos como Junqueras si se nos ocurre plantear resistencia a lo que viene. Esto es un desafío al poder democrático, al Congreso de los Diputados. Así operan los golpes modernos; enfrentamientos entre distintos poderes. Parece que el Gobierno se lo va a comer con patatas, habrá que ver si la sociedad civil defiende la democracia».

Pablo Iglesias: «Cuando se produce un desafío como este hay que responder con altura de Estado y altura de Estado, significa aplicar la dirección de Estado. Hace tres años habría que haber barrido al PP del CGPJ. Pues aquí tienen ustedes a la derecha gruesa» pic.twitter.com/CP8yTC74vP

— Hora 25 (@hora25) December 19, 2022

Carmen Calvo: «La soberanía del pueblo español está solo en el Congreso, no en los parlamentos autonómicos. Por eso esto no ha ocurrido nunca. Esto es parar la representación directa que solo está en el Congreso y en el Senado. Me temo que el Tribunal se ha metido en un problemón jurídico de máximo nivel, cuando además ni siquiera tendrían que haber debatido la recusación. Llevamos cuatro años que el PP se está pasando las urnas por el forro literalmente».