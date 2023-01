Carlos Alsina desvela a qué se dedicará el Gobierno de Pedro Sánchez en este 2023

Contundente.

El periodista Carlos Alsina ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque este año, marcado por las elecciones regionales en mayo y las generales todavía por determinar, se ‘olvidará’ de gobernar y se dedicará al proselitismo.

En su monólogo en Onda Cero de este lunes, 9 de enero, destaca que en España el año electoral ha comenzado y señala que el Gobierno centrará toda su atención a la propaganda y que es algo que ni siquiera ocultan.

Alsina lanza una advertencia sobre lo peligroso que es creer que el conflicto con los independentistas ha terminado.«Poco aprendemos de la historia para decir que la tensión con Cataluña ya se acabó. Poco aprendemos de la historia para haber legislado tanto sobre la memoria».

El presentador de ‘Más de Uno’ también resalta el papel que tendrá la ‘brunete pedrete’ para promocionar la mercancía averiada que intentará vender Sánchez en este año electoral.

«En España, empezando un nuevo año electoral, qué emoción. El Gobierno informa a la población de que, a partir de ahora, se dedicará sobre todo a la propaganda. Dices: ¿más? Pues, sí, mucho más. A través de su sección dominical en el diario El País, el Gobierno hace saber que la legislatura entra en un nuevo ciclo. Éste era el título del periódico, ayer, menos reformas y más y más campaña. Se agradece la franqueza. Decía la crónica: ‘El Gobierno está concentrado en los grandes anuncios y empieza a trabajar ya a tope para la campaña electoral’. Qué maravilla. Uno pensaba que los gobiernos estaban para gobernar, no para hacer campaña, pero me he quedado antiguo también en esto. A partir de ahora, el Gobierno a tope con la campaña electoral. Con notable sentido del humor, lo llamaba el cronista ‘hacer pedagogía’».