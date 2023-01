Carlos Alsina se divierte dejando en ridículo a Juan Lobato (PSOE) por sus patéticas respuestas

Ridículo monumental.

El Secretario General del Partido Socialista Obrero Español de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, no cesa en su empeño de quedar mal en los los distintos medios de comunicación. Esta vez fue este martes, 10 de enero, en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, Más de Uno.

Lobato intentó dar una imagen de ‘moderado’ al no expresar opiniones firmes sobre ningún tema excepto para defender al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, haciendo honor a su apodo de ‘lacayo’.

Además de reconocerse como sanchista, al responder a esta pregunta alegando que el actual Secretario General del PSOE ganaría unas primarias y que le votaría sin dudarlo. Pero incluso, fue más allá asegurando que ni siquiera «debería» haber otro candidato a liderar el partido.

Por si fuera poco, al ser preguntado si el presidente se equivocaba a veces, si bien asegura que sí, como todo el mundo, fue incapaz de decir una sola cosa en la que considera que haya cometido un error. Ni siquiera en lo de faltar a todas sus promesas electorales.

«Bueno, pues de sus últimas decisiones estoy bastante contento. Y de sus resultados, también. Sobre todo en materia económica».

Apoya hasta haber abaratado las penas por la corrupción, aunque no está de acuerdo con esa denominación. Asegura que defiende la medida no «cantando» ningún argumentario sino con su opinión; pero justifica la reforma al Código Penal enarbolando las mismas frases del relato de Sánchez:

«Yo siempre he dicho que a los corruptos ni un día menos de condena por llevarse dinero público. Con el dinero público cero bromas. Yo lo he pedido siempre, que había que endurecer las penas por corrupción y se ha hecho fundamentalmente dos cosas: separar, al igual que en Francia, Italia o Portugal, la pena a quien se lleva dinero a su casa de la pena al alcalde que tiene un dinero público para un colegio y se lo gasta en un polideportivo. Y yo creo que esto es lógico y intuitivamente (sic) lo entiende todo el mundo».

Y también se está haciendo otra cosa, que yo también plantee y pedí, y me gusta mucho que se haya hecho: la definición del enriquecimiento ilícito. Oiga, si alguien se dedica a la política, transparencia absoluta. Si usted entró en política con un patrimonio de 300 mil euros y cinco años después tiene cinco millones de euros, explíquelo. Y si no es capaz, usted tiene una pena».

Pero lo mejor estaría por venir. Luego de soltar su retahíla para defender lo indefendible, Alsina

hizo referencia al caso de los golpistas catalanes sentenciado que desviaron dinero público para financiar el ‘procés’ y si le parecía que era menos grave que llevar el dinero a casa, y la respuesta de Lobato es para mear y no echar gota:

«Me parece que la malversación que se produce es tan grave como la del alcalde que usa un dinero para otra cosa que no es y por eso hay que condenarle. Y el Estado tiene instrumentos contundentes para defenderse del otro problema. Cuando al Partido Popular los independentistas le montaron un referéndum, el instrumento es el 155, que funcionó gracias a la lealtad del PSOE».

No solo le achaca la responsabilidad al PP por el intento de sedición de los independentistas, sino que asegura que en ese momento se produjeron los hechos con las antiguas penas por malversación y sedición. Ante esto, el presentador de Más de Uno no tragó ante semejante burrada y lo retrató:

Carlos Alsina: ¿Pero a qué norma penal se refiere? Juan Lobato: A la malversación que había en ese momento y a la sedición que había en ese momento. No impidieron lo que pasó en Cataluña, gobernando el Partido Popular en España Carlos Alsina: Pero sí permitieron que los que incurrieron en esos delitos, luego fueran juzgados y castigados por ello. Juan Lobato: Exacto. Pero la norma penal se hace con el objetivo de evitar el ilícito penal que se define. Es decir, es una norma desincentivadora para que eso se produzca y evidentemente no funciona así. Carlos Alsina: Ya bueno, es como que me diga que el Código Penal que castiga el homicidio no impide que se produzcan homicidios en España todos los días. Juan Lobato: Y está bien penado el homicidio. Carlos Alsina: Y no por eso se deroga el homicidio. Juan Lobato: Por eso digo que está bien que se produzca la pena de malversación, que en este caso que ponías como ejemplo, se podría aplicar con perfecta contundencia. Carlos Alsina: Pero se ha rebajado la pena para estas personas porque no se lo llevaron a su casa sino que lo dedicaron a intentar tumbar la Constitución. Juan Lobato: Porque se ha separado, al igual que en Francia, Portugal o Italia un tipo del otro.

Para rematar su patética actuación, defendió la derogación de la sedición porque «le dio bochorno

que España no pudiera traer a Puigdemont para ser juzgado». Ante esto, Alsina lo volvió a dejar sin argumentos al señalarle que entre todas las razones para rechazar la extradición, Bélgica no ha señalado el delito de sedición que no existe en su Código Penal.