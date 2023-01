Broncazo en COPE: Antonio Naranjo se harta de los insultos y menosprecios de Carmelo Encinas

Antonio Naranjo estalló de lo lindo.

El periodista de El Debate y tertuliano en varios medios de comunicación tuvo que ponerle las peras al cuarto a su compañero de ‘Herrera en COPE‘, Carmelo Encinas, ante la falta de respeto de este cada vez que no compartía las opiniones del resto de la mesa.

El programa dirigido por Carlos Herrera tenía sobre la mesa lo sucedido en Brasil y Naranjo hacía la equivalencia con hechos sucedidos anteriormente en España como los movimientos del ‘Okupa el Congreso’, ‘Rodea el Congreso’, lo acontecido en Cataluña con la intentona de entrar a la fuerza en el Parlamento autonómico o la alerta antifascista cuando VOX propició en Andalucía el cambio de color político.

Para Encinas, que Naranjo plantease esa similitud fue poco menos que de alguien «cutre y paleto», a lo que el aludido respondió con contundencia y con mucha ironía.

Todo comenzó con Carlos Herrera sosteniendo la tesis de que a quien realmente beneficiaba la revuelta en Brasil era al propio Lula da Silva:

Antonio Naranjo daba por buena esa duda planteada por Herrera y procedía a hacer un símil con hechos acaecidos en los últimos años en España:

Hasta que esa duda no se despeje no deja de ser una turba descerebrada, de cretinos vestidos con la camiseta de Brasil practicando golpismo, pero no en un golpe de Estado, que parece lo mismo, pero no lo es. Un golpe de Estado requiere de otras participaciones y complicidades institucionales, militares y demás que en este caso no han existido. Pero si esa duda la podemos tener en Brasil, no la tenemos en España desde 2012. Me resulta sorprendente el estupendismo brasileño que nos ha brotado a todos para defender la democracia cuando en España, desde 2012, no tenemos ni la más mínima duda de quién ha instigado revueltas similares, pero que en vez de golpes de Estado le llamaban revoluciones: