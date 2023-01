Losantos se merienda a Rodríguez Pam por su asquerosa broma: «Esta no deja viva una hamburguesa»

Dos minutazos que son una maravilla.

Federico Jiménez Losantos no quiso dejar escapar la ocasión de sacudir hasta en el carnet de identidad a la secretaria de Estado de Igualdad.

La podemita Ángela Rodríguez Pam, integrante caviar de la llamada ‘banda de la tarta’, tuvo una más que desafortunada intervención en un foro del partido morado al bromear con un asunto tan delicado como el de las mujeres víctimas de agresiones sexuales.

El supuesto chiste «nivel experto» que pretendió hacer la número dos de Irene Montero no solo le salió por la culata, sino que provocó que el director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) la masacrase hasta la extenuación.

Losantos, después de escuchar las vomitivas gracietas de Rodríguez Pam, fue derecho a la yugular de esta:

No sois locas, sois sinvergüenzas. Os reís de las mujeres violadas. Vivís de eso. Vivís del dolor de las mujeres. Os forráis con el dolor de las mujeres. Las mujeres, con vosotras, están peor que nunca, peor protegidas que nunca. Pero os gastáis cientos de millones en ir en Falcon a Nueva York. Claro, tú allí no has dejado una hamburguesa viva. Dentro de poco no vas a caber en la tele. Va a haber que poner dos pantallas, Pam y Patapam.