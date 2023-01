Losantos acorrala a Sánchez con una tremebunda lista de ‘fake news’ para el Ministerio del Bulo

Sublime.

Federico Jiménez Losantos convierte la última propuesta del Gobierno Sánchez en un arma arrojadiza contra el propio Ejecutivo socialcomunista.

Al inquilino de La Moncloa no se le ocurrió mejor iniciativa, junto a su equipo de ideólogos, que instar a la creación de lo que ya se conoce como un Ministerio del Bulo.

Pero, obviamente, no para velar por la buena praxis informativa, sino para cargar con toda la fuerza del mundo contra PP y VOX, poner en solfa cualquier declaración o manifestación institucional.

Evidentemente, el director de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) le ha dado la vuelta como un calcetín a la última desfachatez de ‘su sanchidad’ con la relación de ‘fake news’ que debería de avergonzar al entorno del dirigente socialcomunista.

Así lo comentó en su editorial de este 16 de enero de 2023:

Los pájaros le disparan a las escopetas. El mayor mentiroso de la Historia de España , que se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ahora dice que va a combatir la desinformación… pues empezará con su tesis, dirán ustedes. ¡No, no, no, empezará con la desinformación de la derecha!

Jiménez Losantos, a vuela pluma, recordó algunos de los bulos lanzados por el gabinete socialcomunista:

¿De la derecha? Las balas de Marlaska, la navajita platea (de Reyes Maroto), los famosos contratos ilegales de Ayuso que eran todos legales… Pero si es que el PP es tan tonto que no sabe ni corromperse. Se corrompe un dedo y lo pillan. Es más, no se corrompe y también lo pillan. Pues palabra, dice que se van a dedicar a desmentir los bulos de PP y VOX. De verdad, no sé si me da la risa o me da la indignación.