Emboscada de Losantos a Rocío Monasterio y descomunal broncazo en directo entre la de VOX y los de EsRadio

Rocío Monasterio visitó el 18 de enero de 2023 La mañana de Federico, el magazine matinal de Jiménez Losantos en Es Radio. La visita de la lideresa de VOX al programa radiofónico se produjo en medio de la tensión entre PP y VOX en Castilla y León por las divergencias entre los socios del gobierno sobre las políticas denominadas ‘pro-vida’.

La tensión entre el periodista y la política se hizo evidente desde el principio. Jiménez Losantos afeó a Monasterio la actitud de su partido con respecto al PP y los medios de comunicación. «Antes de que fundarais VOX y fuerais algo hace cuatro años, como reconoció tu marido ayer [Iván Espinosa de los Monteros], algunos llevábamos casi cuarenta defendiendo lo mismo. Esa historia que hasta que llegó VOX nadie sabía nada, nadie defendía nada, nadie era antinacionalista, … no me jorobes, Rocío».

Qué maravilla lo de Federico esta mañana con Rocío Monasterio. pic.twitter.com/RQnifjDnjS — David H. Morales (@david_h_morales) January 18, 2023

Inmediatamente después Losantos lanzó lo que él interpreta como la verdadera razón de la actitud de VOX:

«Vosotros creéis, y creo que por desgracia es verdad, que Feijóo va camino de un Gobierno en minoría apoyado por el PSOE que en año y medio se va al carajo y que a vosotros eso os viene bien y a los votantes del PP y de VOX nos hacéis la Pascua ambos.

Los presupuestos de Madrid

La lideresa de VOX en Madrid aseguró que el hecho de que su partido votara en contra de los presupuestos presentados por el PP de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid se debía a que la presidenta se negaba a derogar la ‘Ley Trans’ de rango autonómico. «Si la presidenta quiere esta misma tarde nos tomamos un café y llegamos a un acuerdo», aseguró Monasterio ante el micrófono de Es Radio. Federico aceleró su discurso:

«¿Tú te cargas los presupuestos por la Ley Trans? ¿Qué café? Presentaste tarde las enmiendas, dijiste que fue un error técnico, te explicaron que no fue un error técnico. Para hacer los presupuestos hacen falta entre dos y tres meses, te lo explicaron».

Monasterio pasó en ese momento al ataque directo al propio medio de Jiménez Losantos, Es Radio: «En diciembre llamé a esta emisora para poder explicar mi versión y no quiso usted que viniera». «La prueba de que puede estar aquí es que está aquí. El único medio que ha apoyado a VOX cuando no le apoyaba nadie fue este, no me venga con eso de ‘no me deja hablar’ si tiene algo coherente que decir», replicó el periodista.

«¿Por qué le tenemos miedo a hacer oposición? ¿Por qué tenemos que estar callados? ¿Por qué no podemos defender a los votantes de VOX?», se preguntaba Monasterio. «Lecciones ninguna, en la escuela me dieron bastantes. Yo soy votante de VOX y a mí no me estás defendiendo, me estás desengañando», replicó Federico. «A mí no me dicta ni usted ni nadie a quién entrevistar y usted se comporta con ese derecho, lo cual me preocupa a la hora de volver a votar a VOX de nuevo», remató Jiménez Losantos.