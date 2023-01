La burla de Herrera a Eli Lozano, «la promesa podemita madrileña»

Tras la actuación de la número 1 de la promoción de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Carlos Herrera no ha dudado en cargar contra ella.

Con la famosa canción Para Elisa, de Ludwig van Beethoven. El comunicador humoriza lo ocurrido en la universidad. Con frases como «Allí emergió la futura nueva estrella de Podemos» comenzaba a ironizar la labor tanto de la estudiante como de los docentes.

Cargando contra las manifestaciones previas alrededor del recinto y la politización de la Universidad Complutense, Herrera asegura que Podemos tiene “su madriguera” allí, y que los estudiantes querían scratchear a la presidenta madrileña por ser de un partido de derechas más que por la conmemoración que recibía el pasado martes.

Respecto a “Eli”, la protagonista de aquel día. El comunicador no puede comprender cómo la estudiante con más nota puede tener un discurso tan pobre: Se supone que era la mejor en expresión, una gran futura profesional que no era capaz de hilar un discurso coherente. No estaba ducha en oratoria, ahora en rencor…” “Tienes un gran futuro en el periodismo, te espero con los brazos abiertos. Te esperamos en el periodismo porque le vas a dar grandes glorias al futuro de esta noble profesión”

Además Herrera también ha querido criticar las palabras del Ministro de Universidades Joan Subirats, tras sus declaraciones en las que decía que las protestas contra Ayuso son «normales en cualquier universidad». El comunicador le culpa de ideologizar las universidades y en consecuencia, desprestigiarlas.