Michavila ‘hiela’ Moncloa: «Las urnas le estallarán en la cara, en enero Sánchez no será presidente»

2023 va a ser un año cargado de elecciones. Las próximas, para primavera, concretamente en mayo, cuando en casi todas las comunidades, a excepción de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y Galicia, se celebren comicios autonómicos y en toda España las elecciones locales. Además, a finales de año tocan las elecciones generales.

Tal y como recoge COPE, hay mucho en juego de aquí a unos meses y, es claro, que la modificación del delito de sedición y malversación o la Ley del solo Sí es Sí pueden desgastar aún más al Gobierno. No en vano, hoy se celebra una manifestación en contra del gobierno central y de todas las medidas que están tomando, por lo que, para conocer como esta concentración y el malestar entre muchos españoles, puede afectar en las urnas.

Para hacerlo, Fin de Semana, con Cristina López Schlichting hablaba la pasada semana, y ahora lo rescatamos en Periodista Digital, con Narciso Michavila, el presidente de GAD3. «No me han sorprendido los datos de Tezanos, porque es Tezanos. En enero del año que viene ya no será presidente del CIS, igual que Pedro Sánchez ya no será presidente del Gobierno«. Y es que, con los datos que van teniendo, y cómo los analizan, parece que no hay opción para el presidente una vez que se celebren las elecciones.

«Los datos van siendo tan contundentes y no han entendido que si toman decisiones de tipo electoral basada en información fraudulenta, llegan las urnas y les estallan en la cara» explicaba.

Michavila considera que las elecciones de mayo van a ser claves para saber qué pasará en las próximas generales. «La prueba de que son conscientes de que les va mal, es que mantienen a Tezanos en el CIS. El político de turno puede engañar una vez al elector y creerse muy listo, pero el elector español a la tercera te tiene cogida la matrícula. Claramente, el señor Sánchez, va a perder pero por goleada» explicaba.

«La urna de la que vamos a estar muy pendientes de la local, porque nos marca la temperatura del país y qué líderes están aguantando mejor o no. Es muy claro que en el voto de las urnas municipales, si la participación es elevada, el PSOE volverá a ser derrotado en el conjunto de España», afirmaba.

Eso sí, avisa de que, autonómicamente, todo continúa muy abierto. «Por mojarme, diría que el PP va a ganar y gobernar en Murcia y Madrid, del mismo modo que en la capital, Martínez-Almeida va a tener más escaños que toda la izquierda. Y, como Madrid, en muchas capitales de provincia» apuntaba.

«Al PSOE le puede ir bien en Canarias, en Asturias o en Navarra…En estos momentos está en el filo de la navaja la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, y ojo con Extremadura, porque el gobierno central ha abandonado el campo totalmente», sentenciaba Michavila.

Lo que pase en las municipales y autonómicas, contará mucho. Aunque, eso sí, hay algo muy claro: «Lo que es matemáticamente claro es que Sánchez no va a ser presidente del Gobierno. El desgaste del gobierno central es inédito en el Gobierno de España y luego eso se ve en las urnas» explicaba.

Según Michavila, el PP es quien va a gobernar, aunque sin mayoría absoluta. «Va a necesitar el apoyo de otros partidos y depende de sus escaños, aunque en el Senado va a tener mayoría. Va a depender de VOX» contaba.