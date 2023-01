La confesión de Carmen Calvo en la cara de Pablo Iglesias que ‘sentencia’ a Irene Montero por su chapucera ley

Para mear y no echar gota.

Nada como una crisis para que los responsables se saquen las miserias. Es lo que ha ocurrido en La Hora 25 de LaSER con el exvicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, y la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, a cuenta de las nefastas consecuencias del ‘Sí es sí’.

Durante el programa de Aimar Bretos, y frente al exministro José Manuel García-Margallo, Calvo en medio de un encontronazo con el Iglesias, hizo una confesión que debería causar la dimisión de todo el Gobierno PSOE-Podemos en pleno. Claro, si tuvieran un mínimo de decencia.

La socialista ha dicho, sin cortarse ni disculparse, que «en los primeros momentos» en que se discutió la ley, ya se sabía de las consecuencias que podía traer y que desde el PSOE se mostraron en contra del proyecto pero que se siguió de forma acelerada para sacar la nueva normativa por respeto a las cuotas de poder y a la ministra de Igualdad.

Además, confesó que se preguntaron porqué iban «tan rápido con esta ley» y si podían ir «con un poco más de calma» porque estaban «tocando cosas importantes». Por supuesto, le quitó responsabilidades a Pedro Sánchez: «Yo creo que el presidente tiene el criterio que tienen todos los presidentes que es dejar que los ministros tiren con los proyectos que creen».

También desveló que el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo advirtió de las rebajas de las penas a los delincuentes sexuales tanto a ella como al ministerio de Igualdad. Explicó que incluso remitió un informe diciendo que «con los mecanismos de acción del Código Penal estas cosas podían ocurrir».

«Los dos hacemos objeciones claras a esto. ¿Y sabes qué ocurre, Pablo? Que en un Gobierno se respeta también la autonomía de un ministro. Cuando dice ‘mi ley es esta’. Se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo ‘mi ley es esta’. Cuando Justicia, que tenía que intervenir».

Después de esto, vino un encontronazo a cuenta de que la socialista le sacó en cara a Iglesias que criticara al ex ministro de Justicia por sus observaciones sobre la ley, al tiempo que se reafirmaba en que se permitió que saliera adelante la ley en los términos que quería Irene Montero porque ella dijo «mi ley es esta».

Carmen Calvo: A ese ministro le dijiste tú en público, formando parte del mismo Gobierno, que era un machista redomado a Juan Carlos Campo. Pablo Iglesias: Que saquen el corte. Carmen Calvo: Sí, sí. Pablo Iglesias: Donde digo Machista redomado. Carmen Calvo: Si no era redomado, se le parecía. Pablo Iglesias: Se le parecía. Carmen Calvo: Machista. Porque el ministro de justicia, que era juez y sigue siendo magistrado del Tribunal Constitucional, porque le correspondía, hizo observaciones. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa. Que era realista decirlo porque era previsible que ocurriera. Porque, ¿sabes qué ocurre? Que se respeta a una ministra cuando dice ‘esta es mi ley. En estas condiciones la quiero sacar. Creo firmemente en mi ley’ y finalmente, y tu has estado en Consejos de Ministros, hay un último minuto, un último momento en el que si la ministra o el ministro tira para adelante porque cree en ello, se hizo respeto de esta situación.

Carmen Calvo asegura que ella y Juan Carlos Campo hicieron "objeciones clarísimas" a la ley del 'solo sí es sí' de Igualdad "Se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo 'mi ley es esta" pic.twitter.com/HfDGAZLPV9 — Hora 25 (@hora25) January 30, 2023

Ante esta confesión, Bretos le preguntó a Calvo sobre a quién había trasladado su oposición al entonces proyecto de ley, a lo que la también ex Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, respondió otra cosa, al explicar que ella solo «hacía observaciones técnicas, no políticas» y afirma que no le trasladó estas al presidente porque eso «no se hace continuamente».

Por último, se lavó las manos al asegurar que esto fue lo que ocurrió con el primer borrador pero que con el segundo ya había salido del Ejecutivo.